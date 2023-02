Tv, finalmente la nuova tecnologia è arrivata: avrai un cinema in casa | Ecco come funziona

Al giorno d’oggi riusciamo ad avere un ottimo sistema di intrattenimento audiovisivo anche a casa, e non solo al cinema come era un tempo.

Tra TV di grandi dimensioni, impianti stereo, altoparlanti e chi ne ha più ne metta, mai come oggi siamo ormai in grado di ricreare un vero e proprio cinema all’interno del nostro ambiente domestico. Questo è favorito anche dalle numerosissime piattaforme di streaming, partendo da Netflix, Disney Plus, Amazon Prime Video, Paramount Channel e chi ne ha più ne metta.

In questo caso viene in aiuto una nuova tipologia di dispositivo: si tratta della TV laser. Badate bene però che ci sono alcune informazioni importanti da sapere in merito all’installazione di una TV laser, in base all’esperienza di diversi utenti provenienti da tutto il mondo e che l’hanno effettivamente provata.

Prima di tutto, è bene controllare le dimensioni della parete in cui andremo a proiettare il nostro segnale video. Essendo pari a 100 pollici nella maggior parte dei casi, infatti, bisogna chiaramente verificare se la parete della nostra camera sia abbastanza ampia per ospitare tutto lo schermo .

Nel caso del modello minore da 84 pollici, sarà richiesta una dimensione pari a 186×105 cm, mentre per quanto riguarda la variante da 100 pollici saranno richiesti 222×125 cm. Arriviamo infine al modello più grande, pari a ben 120 pollici, in cui sarà richiesta una superficie totale pari a 266×149 cm.

Altri consigli utili

Oltre a questo è veramente fondamentale assicurarsi sia della distanza, che dell’altezza del proiettore che andremo a installare rispetto alla parete. La TV laser fa infatti uso della stessa tecnologia alla base dei più comuni proiettori tradizionali, quindi con una diretta proporzionalità tra quella che è la distanza e la dimensione effettiva dell’immagine: maggiore sarà la distanza, maggiore sarà l’immagine presente sulla parete.

Ricordiamoci anche di valutare l’altezza, dato che la TV laser in questo caso ha la tendenza a proiettare verso la parte superiore della nostra parete, quindi di conseguenza l’immagine che vedremo sarà sicuramente più alta rispetto all’altezza effettiva del proiettore in esame.

Bisogna prestare attenzione anche alla profondità del mobile della TV laser, dato che generalmente questa tipologia di televisori presenta una profondità a cavallo tra i 40 e i 45 cm (tra i 15.7 e 17.7 pollici, per intenderci). Proprio per questo il nostro consiglio è quello di acquistare un mobile che sia sufficientemente profondo per ospitare la TV laser, che abbia una profondità compresa nello specifico tra i 50 e i 70 cm (indicativamente tra 19.7 pollici e 27.6 pollici).