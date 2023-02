Termosifoni, se stacchi questo piccolo componente (è illegale) non paghi più nulla: in pochi lo sanno | Lo fanno solo i tecnici

I mesi autunnali e invernali che stiamo trascorrendo sono indubbiamente difficili e complicati, sia da un punto di vista economico che energetico.

La situazione si è aggravata nella fattispecie quando sono scoppiati i primi conflitti in Ucraina (durante i primi mesi del 2022, per essere precisi), che hanno portato a numerosissime sequenze, sotto diversi punti di vista. Una delle prime conseguenze dirette si è rivelata essere l’aumento delle materie prime, come ad esempio l’olio di arachidi, che ha chiaramente portato ad un’inflazione record a livello di tutto il settore alimentare e della grande distribuzione in generale.

Lo stesso è accaduto per quel che sono i prezzi dell’energia, sia essa elettrica che del gas metano, i quali hanno subito un’impennata clamorosa da qualche mese a questa parte, costringendo peraltro le principali compagnie fornitrici ad aumentare i prezzi delle bollette, in modo da apparare i conti.

Una delle principali fortune in questo momento risiede nel fatto che, fortunatamente, tutti i principali governi di tutta Europa non si sono di certo tenuti con le mani in mano, ma anzi hanno provveduto attivamente a fronteggiare il caro energia in ogni modo a loro possibile.

In primis, per quel che riguarda il governo italiano, abbiamo assistito all’introduzione del bonus energia da 150 euro (detraibili direttamente dal costo delle bollette mensili dell’energia), così come agevolazioni e detrazioni fiscali per chiunque fosse intenzionato ad acquistare un elettrodomestico di nuova generazione, il quale consumando meno permette di avere considerevoli risparmi alla fine dell’anno.

Il trucco dei furbetti

Nonostante tutti gli aiuti significativi che sono pervenuti dallo stato italiano e dalle regioni, però, numerose famiglie italiane rischiano tutt’oggi di andare incontro alla soglia di povertà, dato l’ingente peso delle bollette mensili da sostenere. Alcuni furbetti hanno così ben pensato di manomettere volontariamente il contabilizzatore di calore dai termosifoni: scopriamo perché.

Diverse sono le testimonianze infatti di persone che hanno distaccato in maniera completamente volontaria la piastra radiante del contabilizzatore di calore. Avendo rimosso la piastra, è quindi annullato il conteggio dell’energia consumata dall’utente in questione, che può agire senza problemi, soprattutto senza segnalare il fatto a livello di tutto il condominio.

Vi ricordiamo però che questa procedura è totalmente illegale, e può comportare serie sanzioni per chi ne fa utilizzo a fini di lucro personale. Nel caso in cui si verifichi infatti il distaccamento della piastra radiante, è assolutamente necessario segnalare prontamente il fatto all’azienda di riferimento, che prenderà i dovuti provvedimenti e interverrà istantaneamente sul luogo.