Nadia Rinaldi, le sue parole fanno male al cuore: ne esce una donna distrutta dentro

L’attrice Nadia Rinaldi, è molto amata e seguita sui social. Il suo ultimo post è tristissimo, ha raccontato cosa pensa ed è rimasta a bocca aperta assistendo a quella scena sconvolgente.

Nadia Rinaldi è un’attrice e showgirl italiana, nata nel 1961 a Roma. Ha costruito una carriera brillante, partecipando sia ai film Cinepanettoni sia a show televisivi molto seguiti, tra cui l’Isola dei Famosi. Oggi è molto seguita anche sui social, dove poche ore fa ha condiviso con i fan un post che racconta qualcosa di forte.

Nadia inizia molto giovane ad amare il mondo dello spettacolo e la recitazione, ha frequentato infatti, il laboratorio di scenografia di Gigi Proietti e nel 1988 esordisce in “Liolà” di Luigi Pirandello. Successivamente lavora molto sul palco teatrale ma molto presto prende parte a diversi cast di film molto famosi, il primo quello con Christian De Sica, nel 1988 in “Faccione“.

Dopo il suo primo successo dietro gli schermi, recita in diversi Cinepanettoni, come quello di Oldini, “Vacanze di Natale ’91”. Nel 1998 recita anche nella serie tv italiana “Un Medico in Famiglia“, dove interpreta la vicina di casa. Nel 2016, per due anni cambia ruolo e diviene opinionista a Domenica Live, lasciando lo studio per prendere parte al programma L‘Isola dei Famosi.

Oggi l’attrice ha due figli con i quali ama passare il suo tempo libero. Le piace molto condividere con i suoi seguaci di Instagram ciò che fa e pensa e così è stato per il suo ultimo post.

Il post di Nadia Rinaldi

Nadia Rinaldi, come moltissimi spettatori italiani, sta seguendo su Rai 1 il Festival di Sanremo, programma attesissimo da tutti. Lo show è iniziato ieri, 7 febbraio e terminerà col gran finale l’11, alla conduzione quest’anno ci sono Amedeus, Gianni Morandi e Chiara Ferragni che intrattengono il pubblico e presentano i Big di questa edizione.

Durante la prima serata ci sono stati già diversi colpi di scena inaspettati, dagli abiti e il discorso di Chiara Ferragni all’esibizione del cantante e vincitore della scorsa edizione del Festival, il giovane Blanco. Del cantante si parla sui tabloid italiani e sul web, il motivo è ciò che è successo mentre si esibiva: non sentendo più in cuffia, ha deciso di “sfogarsi” e cambiare la sua performance, prendendo a calci le rose presenti sul palco dell’Ariston.

Lo sconforto di Nadia e le sue parole

Nadia ha assistito alla performance di Blanco e come molti altri spettatori, non l’ha affatto gradita. Ha condiviso su Instagram una foto dell’esibizione del cantante e ha scritto: “Ma che paese è diventato il nostro? Prendere a calci i fiori, devastare un palco per attirare un’attenzione più sensazionalistica rispetto ad un ragliare che pretende di essere canzone, meritava l’espulsione dalla kermesse.”

E poi ha continuato: “Devastare un addobbo, scagliarsi contro ai fiori, contro la natura che dona bellezza ad una scenografia, è indice di un intimo malessere da curare che non può diventare “spettacolo”. […] Per quanto mi riguarda a calci in bocca ti avrei fatto ripulire il palco, e nel ricordarti che non stai a casa tua, anzi se ci fossi restato avresti fatto sicuramente una figura migliore”.