Chiara Ferragni e la violenza gravissima: la confessione davanti a tutti

Chiara Ferragni è una delle influencer più amate in assoluto, con 29 milioni di seguaci su Instagram. Lei e il marito Fedez sono sempre al centro della cronaca e ora in particolar modo: lei è una delle conduttrici di Sanremo e proprio sul palco è successo qualcosa di molto particolare.

Chiara Ferragni è nata a Cremona nel 1987, oggi è un’imprenditrice digitale (come si definisce lei stessa), blogger, designer e modella italiana amata da tutto il pubblico italiano ed estero. Ogni giorno sui tabloid leggiamo il suo nome, quello del marito Fedez e dei loro due figli.

La Ferragni ha avviato la sua brillante carriera con la creazione del suo blog, nel 2009, aiutata dal suo ex ragazzo Riccardo Pozzoli. Il blog si chiamava “The Blonde Salad” e da quel successo ha iniziato subito ad affermarsi nel mondo della moda, lanciando nel 2010 la sua prima linea di scarpe. La sua carriera così decolla e inizia ad essere la donna più seguita d’Italia su Instagram fino ad oggi, divenendo una delle donne più seguite al mondo (ha 29 milioni di seguaci).

La Ferragni è felicemente sposata con il cantante Fedez, con il quale ha due bellissimi bambini Vittoria e Leo, la famiglia vive a Milano, in zona CityLife.

Chiara in questo momento è al centro del gossip italiano e il motivo è collegato alla sua presenza sugli schermi che è iniziata solo ieri sera ma è già stata sconvolgente.

Chiara Ferragni sul palco dell’Ariston

Chiara Ferragni da ieri sera è sugli schermi televisivi, sotto ai riflettori tanto attesi del palco dell’Ariston. Per la prima volta nella sua carriera è lei la conduttrice del Festival di Sanremo, uno degli spettacoli più amati dal pubblico italiano. Lo show è iniziato ieri sera, 7 febbraio, in onda come da sempre du Rai 1 e terminerà la sera dell’11 febbraio.

Chiara è affiancata da Amedeus e Gianni Morandi, i tre vanno molto d’accordo. Chiara ha fatto il suo ingresso di spalle, sulla scalinata, indossava un vestito blu notte e uno scialle champagne con su scritto in nero “SENTITI LIBERA”. Il gesto ha un significato importante per l’influencer ed è stato solo il primo passo per il messaggio che vuole lasciare al pubblico.

La violenza che Chiara confessa

Chiara ha fatto il suo ingresso sul palco dell’Ariston come nessuno aveva fatto prima, dopo il suo primo abito che ha lasciato tutti a bocca aperta, ne ha indossati altri che hanno fatto più scandalo del primo. Uno di questi è stato un abito aderentissimo ed effetto vedo, non vedo, sembrava quasi nuda ma in realtà si trattava solo di un disegno adattato al suo corpo.

L’altro abito è quello che lei stessa ha chiamato “l’abito contro l’odio”. E’ scesa dalle scale del palco con un abito lungo, chiaro e con alcune scritte su di esso, sono tutte frasi si convenzioni sociali, riguardano la visione (sbagliata) della donna oggi, è una dichiarazione e una confessione di una delle forme di violenza sulla donna.