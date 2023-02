Caro bollette, con questo metodo la bolletta arriva quasi a zero: è illegale e ne beccano pochissimi | Ci vogliono 10 minuti

A causa della guerra recentemente scoppiata in Ucraina nei primi mesi del 2022, infatti, il costo delle materie prime (come nel caso dell’olio di semi, per esempio, così come di tanti altri prodotti) è cresciuto all’impazzata, determinando non pochi disagi a livello di tutto il settore alimentare europeo.

A questo si è poi aggiunto il rialzo record e mai visto prima d’ora del costo delle bollette mensili dell’energia da parte delle principali aziende fornitrici, causato chiaramente dall’aumento dell’energia elettrica e del gas metano, rispettivamente, dovuto ai conflitti in territorio ucraino.

Per fortuna i governi non si sono di certo tenuti con le mani in mano, ma anzi hanno provveduto attivamente a fronteggiare questa gravosa situazione. Quanto al panorama italiano le agevolazioni sono state tantissime, partendo per esempio dal famoso e celebre bonus energia, che ammonta a 150 euro che possono essere detratti in maniera completamente diretta dal costo delle bollette mensili dell’energia, assieme a tutte le agevolazioni (statali) previste per chi acquista un elettrodomestico di nuova generazione in questi mesi.

Gli elettrodomestici di ultima generazione presentano infatti il più delle volte una classe d’efficienza energetica molto alta (pari a A o superiori), la quale consente nella fattispecie di consumare meno energia elettrica rispetto agli elettrodomestici più vetusti, e conseguentemente risparmiare sulle prossime bollette dell’energia.

Nonostante tutti questi ottimi aiuti che sono arrivati da parte dello stato italiano e dalle principali regioni di competenza, ancora tantissime famiglie italiane rischiano tutt’oggi di andare incontro alla soglia di povertà, dal momento che è diventato insostenibile pagare bollette così pesanti, soprattutto nel caso in cui si tratti di famiglie composte da 5 o più membri, e con un solo reddito.

I furbetti dell’energia

Ecco quindi che oggi vi illustreremo uno dei metodi (per niente legale, è bene ribadirlo, a fini informativi) per fronteggiare il caro energia, e pagare conseguentemente bollette meno salate alla fine del mese.

Alcuni “furbetti” (se così possiamo chiamarli) infatti, si allacciano al contatore di altri utenti, in modo da riversare tutti i consumi a spese del povero malcapitato di turno, che eventualmente se ne accorge solo dopo qualche mese. È il caso ad esempio di un studente, che si è recentemente accorto che al proprio contatore erano attaccate le luci delle scale del sotterraneo di altre persone, assieme ad altri elettrodomestici in funzione.

Il consiglio che vi diamo a tal proposito, quindi, è quello di controllare sempre che il contatore sia attaccato esclusivamente alle nostre utenze, e non anche a quelle di altri, in modo tale da evitare di ricevere bollette salatissime a causa di alcuni malintenzionati.