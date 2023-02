Addio bolletta della luce, con questo tasto del contatore dimezzi le spese: il procedimento lo sanno solo i tecnici

Ormai quasi tutti sappiamo bene quanto il caro energia stia affliggendo non solo il Bel Paese, ma anche tutto il continente europeo in generale.

Questa gravosa situazione ha avuto inizio nella fattispecie a partire dai primissimi mesi del 2022, quando sono scoppiati i conflitti in Ucraina, che hanno portato a diverse conseguenze. Prima di tutto possiamo citare l’aumento generale dei costi delle materie prime (come ad esempio l’olio di semi di arachide) che ha portato ad un’inflazione record a livello del settore alimentare in generale, a cui poi è seguito un rialzo sconsiderato del costo dell’energia elettrica e del gas metano.

Questo ha chiaramente costretto le principali compagnie distributrici ad aumentare i prezzi delle bollette mensili dell’energia, con tutto ciò che ne consegue. In base ad alcune statistiche pubblicate recentemente, infatti, il costo delle bollette dell’energia ha subito un aumento pari al 50% rispetto a quelle corrispettive pagate nel corso dei mesi del 2021.

Fortunatamente i governi di tutta Europa non si sono tenuti di certo con le mani in mano, ma anzi hanno attivamente provveduto con la pubblicazione di diversi decreti, come il decreto Aiuti-Bis e il decreto Aiuti-Ter nel caso del governo italiano, che sono volti proprio a fronteggiare il rincaro dell’energia ed aiutare la fetta di popolazione più bisognosa.

Malgrado tutto questo prezioso aiuto da parte dello stato e delle principali autorità, restano davvero tante e numerose le famiglie italiane che rischiano quotidianamente di andare incontro alla soglia di povertà, dal momento che non riescono più a sostenere il pagamento di bollette così ingenti, soprattutto nel caso in cui si tratti di di famiglie composte da 5 o più membri al loro interno, e che percepiscono un solo reddito a livello di nucleo familiare.

Consigli utili

Ecco quindi che vi forniremo un paio di consigli e accorgimenti utili per risparmiare più energia possibile, e conseguentemente di riflesso risparmiare sulle prossime bollette che vi arriveranno nel corso dei prossimi mesi.

In particolare oggi ci focalizzeremo sul contatore, che è senz’altro fondamentale quando si tratta di risparmiare.È infatti presente un tasto che ci consentirà di risparmiare anche cifre considerevoli a lungo termine: si tratta del cosiddetto pulsante di lettura, grazie al quale siamo in grado di conoscere la potenza istantanea, ed avere così la possibilità di leggere i consumi effettivi di quel determinato momento.

Così facendo avremo davanti a noi una situazione ben più chiara, dato che riusciremo ad accedere ai consumi totali degli elettrodomestici che abbiamo azionato e acceso in quella determinata fascia oraria all’interno della nostra abitazione domestica. Grazie a questo saremo in grado di capire quando staremo consumando troppo, e regolarci di conseguenza.