Smartphone da migliaia di euro a gratis, c’è un modo per averlo: è tutto legale ma in pochi lo sanno

Esistono diversi modi per ottenere uno smartphone di fascia alta a pochissimo prezzo o addirittura gratis.

Secondo un’indagine condotta dal portale Open Signal Maps esistono in commercio 4000 modelli di smartphone che utilizzano il sistema Android nelle diverse versioni disponibili. E pensare che Apple era stata criticata per le 24 versioni del sistema operativo iOS.

Nello specifico, il sito ha elaborato in maniera anonima i dati provenienti da diverse applicazioni gratuite e ha rilevato 682 mila smartphone con Android installato al loro interno, prodotti da 599 marchi differenti. In testa alla classifica dei produttori troviamo Samsung che produce quasi un terzo dei 4mila dispositivi Android in commercio, per un totale di 1363 esemplari diversi.

Con questa varietà di modelli in commercio, orientarsi per scegliere un nuovo smartphone può essere molto difficile. Per questo è necessario fissare le priorità in base all’utilizzo che se ne fa tutti i giorni e iniziare a cercare quello più adatto alle proprie esigenze.

Sono tante le caratteristiche da prendere in considerazione per l’acquisto di uno smartphone: risoluzione fotocamera, velocità del processore, quantità di Ram e di memoria interna, durata della batteria e tipologia di schermo, sono solo alcune.

Come scegliere lo smartphone

Ovviamente, migliori saranno le caratteristiche maggiore sarà il prezzo di acquisto. In commercio troviamo smartphone do diverse fasce di prezzo che possono variare da meno di cento euro fino a superare i 2mila euro. Per questo quando si sceglie lo smartphone è necessario definire un budget.

Se si aspira ad un dispositivo di fascia alta e non abbiamo un grosso budget disponibile nell’immediato possiamo ricorrere alle offerte degli operatori telefonici, come Tim che ci permette di assorbire il costo dello smartphone nell’abbonamento mensile. Sul sito dell’azienda è anche disponibile la Promozione 2×1 che permette di acquistare due smartphone pagando un solo abbonamento.

I modelli tra cui scegliere sono tanti e di diversi produttori: Samsumg, Oppo, Xiaomi, Motorola, solo per citarne alcuni. Per Samsung sono disponibili i modelli Galaxy S22 a partire da 20 euro al mese per 30 mesi, il Samsung Galaxy Z Flip a partire da 28 euro al mese e la versione da 256 giga del Samsung Galaxy Z Fold a 50 euro al mese per 30 mesi. Inoltre, Tim offre la possibilità di abbinare uno smartwatch, con un’aggiunta di pochi euro al mese, scegliendo tra i modelli Galaxy Watch e Galaxy Buds Pro. L’offerta permette anche di abbinare dispositivi di marchi diversi. I pacchetti sono disponibili sia nei negozi Tim che sul sito ufficiale dell’azienda.