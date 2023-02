“Riposa in pace”: Manila Nazzaro, il tragico addio è straziante | Un mare di lacrime

Manila Nazzaro è una donna del mondo dello spettacolo italiano, è amata e apprezzata da moltissimi italiani. Ama condividere tutto con i suoi fan, l’ultimo post è tristissimo: l’addio di Manila.

Manila Nazzaro è una conduttrice televisiva e radiofonica italiana, classe 1977, è nata a Foggia, in Puglia, dove è cresciuta. La donna è molto amata dagli italiani, infatti è apprezzata per la sua estrema eleganza e per il suo carisma che conquista tutti coloro che la seguono.

Manila inizia la sua carriera nel mondo della moda, infatti nel 1999 è stata eletta Miss Italia, lasciando gli studi di Medicina e Chirurgia. La donna ha partecipato recentemente al programma televisivo Mediaset, al Grande Fratello Vip. Ha dato modo a tutti gli spettatori di conoscerla nel dettaglio, innamorandosi di lei.

Nel 2020 ha partecipato con il suo compagno Lorenzo Amoruso al programma Temptation Island, la coppia è stata amata e sostenuta da tutti, si percepiva anche dietro gli schermi il loro profondo legame. Purtroppo però, i due si sono lasciati pochissime settimane fa.

Manila, prima della relazione con Amoruso, è stata sposata con il calciatore Francesco Cozza, con il quale ha avuto due figli, Nicolas e Francesco Pio. Dopo dodici anni ha scoperto però alcuni tradimenti e il matrimonio tra i due è finito.

Il triste post di Manila

Manila ama condividere tutto con i fan, è amante della natura e dello sport, per questo carica contenuti riguardanti la sua routine e quotidianità. Il suo ultimo post però non è stato molto gioioso, anzi, ha condiviso con tutti il suo dolore.

La conduttrice ha postato una foto e un addio, salutando un uomo al quale era legata, le mancherà moltissimo. Si tratta di Alessandro Lo Cascio, noto a molti personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo italiano, si è spento a soli 52 anni. E’ stato il manager di molti vip, infatti lo è stato anche della splendida Raffaella Carrà.

Il dolore di Manila e l’addio

Manila ha salutato Alessandro scrivendo un bellissimo addio come descrizione della foto: “Sei stato un’anima rara in questo mondo di squali..In questi 20 anni accanto a me sei stato supporto, spalla, complice, sostegno.”

E poi ha continuato: “Non un agente ma un fratello. Ora da lassù proteggi la tua Cristina, Lorenzo e Giorgio, ma non dimenticare noi, le tue ragazze, perchè abbiamo ancora bisogno di te…Resterai per sempre nel mio cuore. Ora riposa in pace e torna a sorridere. Ciao Ale…” ha concluso Manila.