Nutri sospetti sul tuo partner? Ecco il modo per controllare le sue chat | Non se ne accorgerà mai

Se avete notato un cambiamento importante da parte del partner nell’ultimo periodo e nutrite dei sospetti sulla fedeltà esiste un modo per controllare le sue chat senza lasciare traccia.

Se siete particolarmente gelosi è bene sapere che potreste non avere tutti i torni. Infatti, secondo uno studio condotto in Europa da un famoso portale di incontri, gli italiani sono al primo posto per propensione al tradimento. Seguiti da Spagna e Francia.

I dati raccolti affermato che il 58% degli italiani intervistati hanno ammesso di aver tradito almeno una volta il proprio partner, il 53% per gli spagnoli e il 49% dei francesi. A seguire troviamo Germania (48%), Belgio (46%), Regno Unito (45%), Austria (42%), Danimarca (39%), Finlandia (37%) e Norvegia (36%).

Un tradimento può dipendere da diversi motivi, ma tra i più comuni sono stati identificati il desiderio di un’avventura, la voglia di sentirsi speciali e di ricevere attenzioni che magari si fa più fatica a ricevere all’interno di un matrimonio. Anche il gusto del proibito, cioè di infrangere regole morali generalmente riconosciute, rientra tra le motivazioni rilevate.

In generale tradiscono più gli uomini che le donne, ma la differenza è davvero infinitesimale, così come è minima la differenza tra nord e sud. Infatti, tra le regioni in cui si tradisce di più, al primo posto c’è la Lombardia dove la propensione al tradimento riguarda 7,6 uomini e 7,4 donne su 10, e subito dopo la Campania dove i valori sono inferiori di solo uno 0,1, e al terzo posto il Lazio con variazioni ancora poco significative.

Come spiare uno smartphone senza essere scoperti

Non è facile scoprire un tradimento ed è ancora più complicato avere prove valide che lo dimostrano. Normalmente si fa caso a piccoli cambiamenti nelle abitudini, nel look o negli orari. Altri notano un attaccamento morboso al cellulare. Non di rado, al manifestarsi di questi sintomi molti cercano di spiare i messaggi del partner in particolare su WhatsApp, Snapchat ed SMS.

Per farlo infatti esistono diverse applicazioni negli store principali, sia iOS che Android, come “Minspy” che una volta installata su due telefoni, permette di tener traccia delle attività dello smartphone anche a distanza e da remoto. I creatori di quest’app affermano che sia tutto legale al 100%, e che anzi si rivela molto utile, per esempio, per i genitori che vogliano avere contezza di cosa fanno i propri figli minorenni con lo smartphone. Oppure in caso di genitori particolarmente anziani e vulnerabili nelle loro attività online.

L’app, oltre a monitorare l’attività di messaggistica, ci offre in tempo reale la posizione dell’altra persona. Possiamo anche impostare una zona della mappa che se superata fa scattare in automatico una notifica. Va riconosciuto che “Minspy”, rispetto alle app concorrenti, offre una maggiore tutela in fatto di privacy poiché non memorizza i dati dell’utente. Tuttavia, anche se l’app è legale, il suo utilizzo potrebbe non esserlo. Una cosa è utilizzarlo per controllare preservare la sicurezza del proprio figlio minore, un’altra è installarla sul telefono di un’altra persona inconsapevole.