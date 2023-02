Giovanni Ciacci in ospedale, preoccupano le sue condizioni: il toccante annuncio sui social network

Giovanni Ciacci è un uomo molto noto nello spettacolo italiano, amatissimi dal suo ingresso negli studi di casa Mediaset. Il suo ultimo post sui social ha preoccupato i fan.

Giovanni Ciacci è un volto noto dello spettacolo italiano, ha conquistato il pubblico dall’altra parte dello schermo con la sua simpatia e grinta. E’ nato a Siena nel 1971, oggi è un uomo sicuro di se, nonostante la sua infanzia difficile, è rinato e si è costruito una brillante carriera.

Ciacci è cresciuto con la madre in Toscana, fin da piccolo ama il mondo dello spettacolo, lavora dietro le quinte infatti, come hairstylist, divenendo subito noto ai personaggi famosi che decidono di consultarlo per la loro immagine.

Il suo esordio è iniziato quando ha lavorato nel backstage del Festival di Sanremo per ben otto edizioni, venendo apprezzato da tutti e ammirato anche dal pubblico che iniziava a notarlo.

Nel settembre del 2022 è entrato come concorrente al programma televisivo il Grande Fratello Vip, dove si è fatto conoscere e amare moltissimo per la persona che è, da allora i suoi fan sono aumentati moltissimo e anche ora che è fuori dagli studi Mediaset, continua ad avere un enorme appoggio.

La malattia di Giovanni

Giovanni Ciacci ha rivelato di essere sieropositivo, dichiarandolo poco prima di entrare nella casa di Cinecittà, soffermandosi sul suo scopo nella partecipazione: accendere un faro su quella che è realmente la malattia.

Ciacci ha parlato molto del suo dolore ma ha anche sottolineato quanto la medicina abbia fatto progressi nel campo, e che mentre negli anni ’80 fosse sinonimo di morte, oggi non lo è più allo stesso modo, infatti ha anche detto di stare bene con se stesso, di sentirsi normale e assolutamente non inferiore a nessun altro, questo ha dato forza a tutti coloro che si sono trovati o sono nella sua stessa situazione.

Gianni Ciacci e la preoccupazione dei fan

Gianni Ciacci è molto seguito su Instagram, vanta un numero elevato di seguaci che lo accompagnano ogni giorno e lui, a sua volta, ama condividere con loro le piccole e belle cose che lo rendono felice. Nel suo profilo possiamo infatti, vedere foto di paesaggi o di persone a lui care, ama dedicare il tempo a coloro che lo amano e ama.

Uno dei suoi ultimi post ha preoccupato, però, i fan, infatti nella foto appare in una sala di una clinica, indossa un camice. Ciacci ha scritto: “In questo periodo non sono stato, ne sto troppo bene…oggi ho iniziato due giorni di controlli ed analisi al centro Comedica di Terni. Grazie a Marco Bartolucci e a Margherita che mi accolgono sempre in famiglia..Centro pazzesco e super moderno.” Ha scritto l’uomo, lasciando un po’ di suspence ma regalando comunque un sorriso ai fan.