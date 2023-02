Enzo Paolo Turchi, la moglie apre il cuore e confessa: “Gli è cambiata la vita…” | Ecco cos’è successo

Enzo Paolo Turchi e la moglie Carmen Russo, sono una coppia molto stimata dal pubblico italiano. Sono spesso al centro dell’attenzione, questa volta lo è Enzo con la foto che ha postato sui social.

Enzo Paolo Turchi è un ballerino, coreografo e insegnante di ballo, nato nel 1949. E’ noto per il suo talento e per essere il marito della ballerina e volto noto dello spettacolo italiano, Carmen Russo.

Carmen Russo è lo pseudonimo di Carmela Carolina Fernanda Russo, è una famosa ballerina – come lo è Enzo – showgirl e attrice, che negli anni affianco al marito, non ha mai abbandonato la sua passione per la danza, coltivandola insieme. Oggi ha 63 anni e ne dimostra molti meno, continua ad essere attiva nel mondo dello spettacolo ed entrambi restano al centro dell’attenzione del gossip costantemente. Insieme hanno partecipato a diversi reality show, facendosi conoscere per chi sono davvero.

Enzo e la moglie hanno preso parte a moltissime interviste e programmi televisivi, amano parlare della loro relazione e del loro amore. Recentemente si è parlato di crisi di coppia ma è stato smentito tutto da entrambi.

Sia Carmen che Enzo mantengono aggiornati i fan su ogni dettaglio della loro vita, divertendo e intrattenendo i loro seguaci su Instagram, per questo sono molto apprezzati.

Enzo e l’amore per Carmen

Carmen Russo ha partecipato recentemente al Grande Fratello Vip, sopportando la distanza dal marito e dai suoi cari, ma ancora di più è stata la sofferenza che Enzo ha dichiarato nelle settimane durante le quali la moglie era lontana. In quel momento si sono diffuse le voci riguardo la crisi matrimoniale ed entrambi hanno però dichiarato di amarsi immensamente.

Enzo in particolare, ha sofferto tantissimo e ha detto di aver passato un periodo molto triste e buio, senza la moglie al suo fianco. I due si sono sposati nel 1987 e non si sono mai allontanati per così tanto tempo. Il ballerino ama condividere le foto e i contenuti con la moglie su Instagram ma questa volta è stato diverso.

Il tenero post di Enzo

Enzo Turchi ha postato su Instagram una foto in cui appare in compagnia di due teneri “cuccioli“, molto grandi. E’ risaputo che la coppia Turchi ami follemente gli animali, i cani in particolare, infatti nella foto l’uomo è con due cani, li abbraccia e loro si fanno coccolare.

Il profilo che ha condiviso la foto è quello di Carmen, la donna ha scritto: “Oggi a rai due vi aspetto. Enzo Paolo si racconta come gli è cambiata la vita…padre di Maria“.