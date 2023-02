Caro energia, smetti subito di usare questo elettrodomestico I È una mazzata in bolletta

Il caro energia, come ormai ben sappiamo, sta colpendo tutto il territorio italiano, e più in generale quello europeo. Questa situazione si è aggravata in particolare durante i primi mesi del 2022, quando sono scoppiati i conflitti in Ucraina, che hanno portato con sé diverse conseguenze, prima tra tutte l’aumento sconsiderato delle materie prime, che si è ovviamente riflettuto in un’inflazione mai vista prima a livello di tutto il settore alimentare.

Oltre a questo abbiamo assistito all’aumento dissennato del costo dell’energia, sia elettrica che di gas metano. Le compagnie fornitrici d’energia si sono trovate praticamente costrette, per sopravvivere, ad aumentare il costo delle bollette mensili dell’energia. In base ad alcune recenti statistiche, il costo delle bollette mensili dell’energia sarebbe aumentato di ben il 50% rispetto alle corrispettive bollette pagate nel corso dell’anno immediatamente precedente.

Fortunatamente i governi di tutta Europa si sono immediatamente movimentati in tal senso, emanando diversi provvedimenti importanti atti proprio a fronteggiare il caro energia, ed aiutare la fetta di popolazione più bisognosa. Ricordiamo in primis l’introduzione del bonus energia da 150 euro detraibili direttamente dal costo delle bollette mensili, assieme alle agevolazioni e detrazioni fiscali per chiunque intendesse acquistare elettrodomestici di nuova generazione, che consumando meno permettono di avere risparmi considerevoli alla fine dell’anno.

Purtroppo però tutti questi preziosi aiuti non sono bastati in alcuni casi, e milioni di famiglie italiane rischiano tutt’oggi di andare incontro alla soglia di povertà, dal momento che non riescono più a permettersi il pagamento di bollette così ingenti, soprattutto quelle composte da 5 o più membri, e che percepiscono un solo reddito all’interno del nucleo famigliare.

È così che oggi vi forniremo qualche indicazione e trucchetti utili per consumare meno energia elettrica possibile, e conseguentemente risparmiare sulle prossime bollette mensili dell’energia che vi arriveranno.

Consigli utili

Gli elettrodomestici infatti sono senz’ombra di dubbio una delle voci che più consumano energia elettrica all’interno dell’economia domestica. Tra forno elettrico, forno a microonde, lavatrice, asciugatrice, lavastoviglie e via dicendo, sono davvero tanti gli elettrodomestici di cui facciamo uso quotidianamente.

Quest’oggi nella fattispecie andremo a focalizzarci sull’asciugatrice, che utilizziamo appunto per asciugare i nostri indumenti dopo averli passati in lavatrice. I consumi sono abbastanza alti: considerando infatti il prezzo dell’energia elettrica nel corso degli ultimi mesi, pari a 53.11 centesimi per kilowattora, in media un ciclo di asciugatura dei nostri indumenti comporta un consumo che si attesta a circa 0.36 euro.

Il nostro consiglio è quello di utilizzare l’asciugatrice il meno possibile, e vi raccomandiamo soprattutto di usarla esclusivamente a pieno carico, così come altri elettrodomestici, tra cui la lavatrice e la lavastoviglie.