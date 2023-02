WindTre, per gli abbonati un’amara scoperta: in arrivo un’impennata dei prezzi

Brutte notizie in arrivo per gli abbonati di WindTre, il gestore già da quest’anno potrebbe decidere di aumentare i prezzi e non solo per i nuovi clienti.

Continuano le cattive notizie per i consumatori che ormai da quasi due anni si trovano ad affrontare un aumento esponenziale dei prezzi che hanno messo in ginocchio le famiglie italiane.

Le cause degli aumenti sono da ricercarsi sicuramente nella crescita dei costi dell’energia, schizzati alle stelle dopo l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, con una serie di sanzioni inviate a Putin dagli altri Stati del mondo. Fatto sta che l’inflazione continua a crescere in modo impressionante, i dati di dicembre 2022 parlano di un’inflazione dell’11,6% il dato annuo 2022 dell’8,1%, di gran lunga maggiore rispetto al 2021.

Nonostante a gennaio 2023, l’autorità di gestione abbia registrato una tendenziale diminuzione del prezzo del gas rispetto al mese precedente, i costi per le bollette continuano a salire. Nel 2022 gli italiani hanno speso circa il 36% in più per la spesa energia rispetto al 2021.

I rincari di spesa hanno colpito tutti i settori produttivi, le bollette, il carburante e, soprattutto, il prezzo dei prodotti alimentari. Inoltre le a crescere non sono solo le bollette di gas e luce ma anche le altre.

Gli aumenti tariffe di WinTre

Aumenti che riguardano anche i gestori di telefonia mobile, come quelli appena annunciati dalla compagnia WindTre che ha intenzione di far valere la cosiddetta “clausola Istat”. Questo meccanismo presente in tutti i contratti, permetterebbe alle aziende di aumentare i prezzi allineando le tariffe telefoniche alla galoppante crescita dell’inflazione.

L’annuncio arriva direttamente dalla compagnia telefonica che ha già avvisato i propri clienti dell’aumento di 2 euro in più al mese a partire dal prossimo 16 marzo. Contestualmente, WindTre ha fatto sapere che a fronte dell’aumento sarà possibile richiedere un aumento gratuito di giga. Si partirà da un minimo di 30 giga fino ai giga illimitati, a seconda del tipo di abbonamento in essere in quel momento.

Un modo, sicuramente, per rendere meno traumatico l’aumento dei contratti e per evitare una possibile perdita di clienti da parte dell’operatore. Infatti, secondo la normativa WindTre dovrà dare la possibilità di recedere gratuitamente dal contratto a tutti i clienti che ne faranno richiesta entro 60 giorni dall’arrivo dell’SMS di notifica della nuova rimodulazione. La richiesta può essere inoltrata attraverso l’area clienti, i punti vendita WindTre, chiamando il 159, inviando un’email all’indirizzo pec servizioclienti159@pec.windtre.it oppure tramite raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare a Wind Tre S.p.A. CD MILANO RECAPITO BAGGIO Casella Postale 159 20152 MILANO MI.