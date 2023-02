Termosifoni, la ‘funzione segreta’ che in pochi conoscono: oltre a scaldare possono fare molto altro

Al giorno d’oggi utilizziamo innumerevoli dispositivi ed elettrodomestici all’interno dell’ambiente domestico. Tra forno elettrico, forno a microonde, termosifoni, frigorifero, lavatrice, lavastoviglie, asciugatrice e chi ne ha più ne metta, sono davvero tantissimi gli elettrodomestici di cui facciamo uso in casa.

Quest’oggi in particolare andremo a focalizzarci sul termosifone, che viene utilizzato soprattutto nel corso dei freddi mesi autunnali e invernali (come quelli che stiamo passando) per fronteggiare il freddo e garantire così un’adeguata temperatura all’ambiente di casa.

Ma i termosifoni non servono solo ad assicurare un’adeguata temperatura all’interno della casa, ma possono assolvere a diverse altre funzioni: scopriamo insieme di cosa si tratta. È infatti possibile sfruttare in maniera semplice e veloce il calore che viene emesso da parte del termosifone, in modo tale da ottimizzarlo e non sprecarlo inutilmente disperdendolo. Grazie al calore del termosifone abbiamo la possibilità di profumare tutto l’ambiente di casa in maniera estremamente naturale.

È infatti prerogativa avere un ambiente profumato, soprattutto nel corso dei mesi più freddi (come quelli autunnali e invernali) in cui spesso le finestre vengono lasciate chiuse, con l’obiettivo di non disperdere il calore faticosamente ottenuto con i nostri termosifoni.

Proprio il calore sarà fondamentale per distribuire il profumo all’interno di tutta la casa. Il trucco che vi sveleremo consiste nell’utilizzare semplicemente un panno: utilizzate un panno preferibilmente in microfibra o in cotone, per poi bagnarlo con acqua e un composto di gocce d’olio.

Consigli utili

Vi consigliamo ad esempio l’olio di lavanda, che presenta diverse proprietà rilassanti ed emana un buon profumo. Una volta imbevuto il panno, dovremo posizionarlo nella parte superiore del termosifone. Il termosifone, emanando calore, distribuirà il profumo degli oli essenziali lungo tutta la casa, restituendo una fragranza davvero piacevole.

Nel caso in cui non avessimo in casa gli oli essenziali, essi possono essere facilmente sostituiti con del succo d’arancia o di limone, che riusciranno a profumare ugualmente l’ambiente di casa, restituendo alcune note agrumate. Se non avete a disposizione un panno, non disperatevi nemmeno in questo caso: potete infatti ricorrere sempre alle bucce degli agrumi (come possono essere benissimo il mandarancio, il pompelmo o il mandarino), che in inverno possono essere posizionati nella parte superiore del termosifone. L’alta temperatura consentirà di diffondere le loro fragranze all’interno di tutta casa, portando un buon profumo.

L’ultimo consiglio che vi diamo prevede l’utilizzo di fiori ed erbe essiccate, che possono essere inserite all’interno di un sacchetto di cotone e restituiscono anch’esse una buona fragranza.