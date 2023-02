Skype, con il nuovo aggiornamento cambia tutto: non sarà più come lo ricordate | Utenti senza parole

Complice la diffusione sempre più capillare di internet, sono stati davvero tanti i progressi tecnologici dal punto di vista anche delle comunicazioni istantanee.

In ambito smartphone abbiamo assistito da ormai più di una decina d’anni alla nascita delle prime app di messaggistica istantanea: come non citare ad esempio WhatsApp, che ha registrato ormai miliardi di utenti in tutto il mondo, seguito subito dopo da Telegram, che ha fatto del suo sistema di crittografia avanzata il suo punto di forza, riuscendo anche in questo caso ad accaparrarsi milioni e milioni di utenti sparsi in tutto il mondo.

Ancor prima dell’avvento di queste app di messaggistica istantanea, a costituire il “monopolio” nell’ambito delle comunicazioni istantanee erano rispettivamente Messenger e Skype, che è stato uno dei primi servizi a consentire le videochiamate tra utenti.

Sembra che proprio Skype stia per ricevere un aggiornamento davvero corposo, che arriverà nel corso delle prossime settimane. Ci riferiamo in particolare alla nuova versione 8.93, che porterà con sé tante funzionalità e caratteristiche mai viste prima d’ora sulla piattaforma.

Una delle principali consiste nella traduzione vocale istantanea: basterà infatti selezionare la lingua di riferimento per avere una traduzione simultanea, riuscendo così ad abbattere diversi muri. È una tecnologia che credevamo fosse presente e possibile solo all’interno dei film di fantascienza, ma oggi è diventata realtà. Questo traduttore in tempo reale si fonderà sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale (o AI), che al giorno d’oggi viene sempre più utilizzata da parte degli sviluppatori per aggiungere nuove interessanti funzionalità alle loro piattaforme.

I cambiamenti nei dettagli

Oltre a tradurre, infatti, si avrà la possibilità di sintetizzare la voce dell’utente in questione, per tradurla in un secondo momento nelle più disparate lingue attualmente parlate al mondo. Nel caso ad esempio di una chiamata con un partecipante che parla un’altra lingua, Skype Translator fornirà in tempo reale la traduzione di ciò che l’interlocutore dirà in quel momento, risultando davvero molto utile ed efficace, soprattutto per chi non è esperto di lingue.

Oltrea questo la nuova versione 8.93 di Skype porta con sé diverse migliorie, come ad esempio un miglioramento generale dell’interfaccia utente, così come l’aggiunta di nuove impostazioni e personalizzazioni mai viste prima d’ora, oltre a sistemare alcuni bug che affliggevano le precedenti versioni dell’applicazione.

Al momento non sappiamo quando arriverà questa nuova versione, pertanto non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti da parte della stessa compagnia, che siamo certi non tarderanno a venire nel corso dei prossimi giorni o settimane.