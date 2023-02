Oppo Find X6 Pro, si avvicina la data di presentazione: dalla fotocamera al display, svelati i suoi punti di forza

Generalmente gli smartphone vengono suddivisi, per comodità, in tre grandi categorie. Partiamo innanzitutto dai cosiddetti top di gamma (di cui è imminente l’arrivo di Samsung Galaxy S23 per tutti i principali mercati mondiali), con prestazioni al top e una fotocamera d’eccellenza.

Seguono poi gli smartphone di fascia media, per chi cerca un buon compromesso tra la qualità e il prezzo, ed è disposto a scendere a patti con questi. Arriviamo infine agli smartphone di fascia bassa, adatti per lo più a chi non ha particolari esigenze in termini di potenza di calcolo e fotocamera, riuscendo ad ottenere prodotti con poco più di un centinaio di euro.

Oggi nella fattispecie vi parleremo di uno dei prossimi top di gamma che vedranno la luce nel corso dei prossimi mesi. Manca infatti sempre meno all’uscita di Oppo Find X6 Pro, di cui avremo a breve la presentazione a tutto il pubblico.

Il celebre portale informatico Weibo avrebbe infatti recentemente publicato una foto che mostra la parte posteriore di Oppo Find X6 Pro, che presenterebbe 4 fori: uno nella parte superiore dedicato al sensore ToF LiDAR, seguito poi da altri due più inferiormente dedicati alla fotocamera principale e per il sensore ultragrandolare, per poi finire con l’ultimo foro, dedicato al teleobiettivo.

Secondo le ultime voci di corridoio, proseguirebbe ancora la collaborazione con la compagnia Hasseblad per la realizzazione dei sensori delle fotocamere, di cui è ben visibile il logo a destra del teleobiettivo. Assieme a questo sarebbe confermato anche il chip proprietario di Oppo, MariSilicon X, che funzionerebbe come processore d’immagine per realizzare foto con la miglior definizione possibile.

Sempre secondo i rumor, arriveranno due versioni del dispositivo in esame: una monterà il chip Dimensity 9200 di MediaTek, mentre l’altra sarà fornita dal chip Snapdragon 8 di seconda generazione realizzato da Qualcomm, ovvero lo stesso processore che abbiamo visto montato su Samsung Galaxy S23 Ultra, a breve in uscita. Per il mercato europeo ci aspettiamo verosimilmente l’uscita della versione con il chip Qualcomm, anche se dev’essere confermato. Da quel che è trapelato nelle ultime ore, la presentazione ufficiale da parte della compagnia del suo nuovo top di gamma Oppo Find X6 Pro dovrebbe avvenire nel corso delle prossime settimane.

Al momento non conosciamo ancora una data precisa, né informazioni ufficiali in merito al lancio e al prezzo di listino, pertanto non ci resta che attendere ulteriori informazioni da parte della stessa Oppo, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso dei prossimi giorni o settimane.