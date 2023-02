OnePlus Pad, fotocamera innovativa e design rivoluzionato: le prime immagini fanno impazzire gli appassionati

Gli smartphone, così come i tablet, si sono ormai diffusi in maniera capillare da dieci e più anni a livello di tutto il mondo, complice anche la diffusione massiva di internet in ogni continente.

Siamo tendenzialmente soliti suddividere gli smartphone in tre tipologie, partendo innanzitutto dagli smartphone di fascia alta (i cosiddetti “top di gamma” per intenderci, di cui a breve uscirà il Samsung Galaxy S23 recentemente annunciato al Galaxy Unpacked), seguito poi dagli smartphone di fascia media, per chi cerca un buon compromesso qualità prezzo.

Arriviamo infine agli smartphone di fascia bassa, adatto in particolare a tutti quegli utenti e consumatori che non hanno chissà quali esigenze in termini di fotocamera e potenza di calcolo. Nella fattispecie oggi vi parleremo di OnePlus Pad, un tablet di fascia medio / alta di cui manca pochissimo all’uscita sul mercato mondiale: scopriamone insieme tutte le caratteristiche e le specifiche tecniche, per quello che sembra a essere uno smartphone davvero promettente e meritevole.

Iniziamo innanzitutto dallo schermo, in cui abbiamo un display LCD con diagonale da 11.6 pollici e frequenza d’aggiornamento pari a 144 Hz, abbastanza in linea con gli smartphone di questa fascia. Veramente buona la capacità della batteria, che si attesta a 9500 mAh, permettendo un’autonomia davvero efficiente, oltre a presentare il supporto per la ricarica rapida, in questo caso da 67W.

In base a quanto trapela dal render recentemente pubblicato dall’utente evleaks, il tablet in questione presenterebbe un’isola circolare dedicata alla fotocamera posteriore, che è sicuramente l’aspetto che spicca più di tutti. La parte frontale, invece, andrebbe a ricalcare molto quello che si è già visto in passato con alcuni modelli del concorrente iPad Air di Apple, con cornici molto sottili e arrotondate in questo caso.

Altre informazioni utili

Non conosciamo ancora il materiale di cui è composto la parte posteriore del dispositivo, anche se probabilmente si tratterà di alluminio o plastica, similmente a quanto accade con altri dispositivi della stessa tipologia.

La compagnia avrebbe inoltre accennato, per mezzo di un video pubblicato sul suo account ufficiale YouTube, alla tastiera magnetica e uno stilo presenti all’interno della confezione di OnePlus Pad, che potranno essere usati da parte dell’utente per andare a migliorare anche l’esperienza d’uso generale.

Non ci resta a questo punto che attendere il rilascio di ulteriori informazioni da parte della stessa compagnia OnePlus, eventualmente con il rilascio di un comunicato stampa ufficiale, che siamo certi non tarderà ad arrivare nel corso dei prossimi giorni o settimane.