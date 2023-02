“Mi mancherai…”: Eva Grimaldi, l’addio che devasta l’anima

L’attrice Eva Grimaldi ha pubblicato nelle ultime ore la tristissima notizia: ha dato l’addio all’amico e ha condiviso la sua tristezza e il suo dolore con i suoi seguaci di Instagram.

Eva Grimaldi, all’anagrafe Milva Perinoni, è un’attrice e showgirl Italiana, nata nel 1961 a Verona. La donna è molto amata dal pubblico italiano per i suoi modi dolci e sinceri che ha da quando è divenuta nota. E’ molto famosa per la sua relazione molto lunga avuta con l’attore e modello Gabriel Garko. Oggi è felicemente sposata con Imma Battaglia e condivide su Instagram molti contenuti per i suoi seguaci.

La carriera di Eva ha inizio con il programma televisivo Drive in, di Antonio Ricci e da quel momento inizia a divenire un volto noto dello spettacolo italiano, infatti subito dopo recita nel film di Federico Fellini, Intervista. Nel 1987 raggiunge l’apice del suo successo quando recita in Tolgo il Disturbo, Abbronzatissimi e L’angelo con la Pistola

Negli anni 2000 partecipa a diversi show televisivi come Ballando con le stelle e L’Isola dei Famosi. La cronaca italiana ha parlato molto di Eva quando la sua relazione con Garko è terminata e successivamente ha fatto coming-out, nonostante ciò, i due sono rimasti in ottimi rapporti ed è stato il testimone al matrimonio di Eva ed Imma.

Eva condivide spesso contenuti con i fan, ha un bellissimo rapporto con tutti loro e ama dare i dettagli della sua vita anche lontana dai riflettori.

Il triste addio di Eva all’amico

Eva ha condiviso nelle ultime ore la triste notizia con i fan: la perdita di un carissimo amico. L’uomo in questione è Alessandro Lo Cascio, al quale l’attrice era legata da una profonda amicizia che durava da molti anni.

L’uomo era noto a molti personaggio del mondo dello spettacolo italiano, era un manager storico dei vip dello spettacolo, purtroppo si è spento a soli 52 anni. Alessandro è stato il manager di moltissimi vip, tra questi anche della cantante Raffaella Carrà.

Eva Grimaldi: le strazianti parole

Eva ha condiviso con i seguaci un video in cui appare lei con Alessandro Lo Cascio, i due sono felici e si divertono insieme. L’attrice ha deciso di dire addio così all’amico.

La Grimaldi ha scritto: “Ancora non ci credo…sono a pezzi. Sei andato via in silenzio, proprio come eri nella vita di tutti i giorni…Mi mancherai Amico mio…ti mando un bacio con il vento e so che lo sentirai.”