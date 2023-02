I tempi bui sono finiti, ecco la lampadina del futuro: le stangate in bolletta saranno solo un brutto ricordo

I tempi che corrono sono davvero difficili e complicati da un punto di vista economico ed energetico, soprattutto nel corso dei mesi invernali come quelli di adesso.

Il tutto è iniziato nella fattispecie quando sono scoppiati i primi conflitti in Ucraina, da cui sono derivate diverse conseguenze importanti a livello di tutto il continente europeo: in primis abbiamo assistito ad un aumento sconsiderato delle materie prime che si è riflettuto in un’inflazione mai vista prima a livello di tutto il settore alimentare.

Oltre a questo si è verificato un rialzo incontrollato del costo dell’energia, sia essa elettrica che del gas metano. Le principali compagnie fornitrici si son così ritrovate praticamente obbligate ad aumentare i costi delle bollette mensili dell’energia: secondo una recente statistica, si è verificato un aumento pari al 50% rispetto alle corrispettive bollette pagate nel corso del 2021.

I governi di tutta Europa si sono fortunatamente movimentati in maniera molto rapida, emanando diversi provvedimenti volti a fronteggiare il caro energia. Nel caso del governo italiano, ad esempio, abbiamo assistito all’introduzione del bonus energia da 150 euro che possono essere detratti senza problemi dalle voci delle bollette, così come anche tutte le agevolazioni e detrazioni fiscali previste per l’acquisto di un elettrodomestico di nuova generazione.

Nonostante tutti questi preziosi provvedimenti da parte del governo italiano, numerose famiglie rischiano tutt’oggi di andare incontro alla soglia di povertà, dal momento che sostenere bollette così ingenti è diventato veramente difficile, soprattutto nel caso di famiglie composte da 5 o più membri al loro interno.

Consigli utili

Fortunatamente viene in aiuto una lampadina molto promettente, che permette di risparmiare energia elettrica, e conseguentemente di riflesso sulle future bollette mensili dell’energia: scopriamo insieme di cosa si tratta. È infatti bene, quando si tratta di risparmiare, scegliere la lampadina giusta.

Diverse persone tendono infatti ad avere lampadine alogene, che chiaramente consumano molto e incidono in maniera davvero pesante sul costo delle bollette mensili dell’energia. Nella fattispecie il nostro consiglio è quello di sostituire le vostre lampade alogene con lampade LED, che consumano notevolmente di meno, e quindi permettono un considerevole risparmio sulle future bollette.

Oltre ai consumi di gran lunga minori, inoltre, le lampade LED sono anche più durature, riuscendo a funzionare fino a 50’000 ore totali: a fronte quindi di un costo iniziale d’acquisto leggermente più alto, il risparmio a lungo termine è davvero importante in questo caso. Infine, le lampade LED sono anche più facili da smaltire, e quindi impattano meno da un punto di vista ambientale.