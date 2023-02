Frigorifero, se avanza del cibo non fare quest’errore comunissimo: rischi di buttare tutta la spesa

Capita spesso che dopo i pasti possa avanzare del cibo da dover mettere da parte, ma attenzione a come lo conservate o rischiate di dover buttar via tutta la spesa nel frigorifero.

Ogni anno nel mondo 600 miliardi di dollari di alimenti vengono sprecati o perduti. Un paradosso enorme della nostra società in cui poche persone hanno troppo cibo e fanno i conti con l’obesità mentre la maggior parte della popolazione mondiale soffre la fame.

La FAO, Food and Agriculture Organization delle Nazioni Unite, nell’ultimo rapporto presentato in occasione della terza giornata mondiale sull’insicurezza alimentare, stima che nel mondo ci siano 3,1 miliardi di persone in stato di insicurezza alimentare e 828 milioni quelle che soffrono la fame.

Per risolvere il problema c’è chi ha proposto di aumentare ulteriormente la produzione, ma è veramente necessario mettere ancora più sotto sforzo il nostro pianeta per dar da mangiare a tutti?

La risposta come sempre è nei dati, è necessario solo saperla leggere. Infatti, l’ultimo rapporto “Reducing food loss: What grocery retailers and manufacturers can do” redatto da McKinsey quantifica gli sprechi in due tonnellate di cibo all’anno, che rappresenta circa il 40% della produzione totale di alimenti nel mondo.

Come ridurre gli sprechi di cibo

Risolvere il problema non è semplice ed è necessario che ognuno faccia la propria parte. Anche in casa nostra possiamo ridurre gli sprechi di cibo, innanzitutto imparando a fare la spesa. Molte persone dichiarano di buttar via il cibo perché hanno acquistato più di quanto potesse consumare e di conseguenza, quello avanzato è rimasto a marcire nel frigorifero. Nel particolare si tratta sia di cibo fresco da cucinare che cibo avanzato e conservato male.

Può capitare che dopo un pasto ci avanzi del cibo, invece di buttarlo via possiamo conservarlo in frigorifero, ma è necessario adottare alcune accortezze per evitare che vada a male o che, addirittura, arrivi a compromettere altri alimenti. Prima di tutto evitare di riporre in frigo cibi ancora caldi, questo potrebbe creare della condensa e alimentare un pericoloso sbalzo di temperatura per gli altri cibi già presenti. Inoltre, un calore eccessivo potrebbe anche mettere eccessivamente sotto sforzo il motore dell’elettrodomestico e provocare guasti.

Sempre meglio aspettare, possiamo riporre il cibo cucinato in un contenitore ermetico di vetro, lasciarlo senza coperchio finché non si è raffreddato e poi chiuderlo e riporlo in frigo. Unica eccezione a questa regola è rappresentata dal riso che, quando raffredda a temperatura ambiente, rischia di sviluppare alcune tossine. Meglio allora riporlo immediatamente in frigorifero immediatamente dopo la cottura, facendo attenzione a metterlo lontano da altri alimenti che potrebbero essere compromessi. In generale, sempre meglio non aspettare troppo tempo tempo per conservare un cibo già cotto nel frigorifero per evitare altre contaminazioni.