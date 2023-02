Caterina Balivo, avete mai visto sua sorella Francesca? Tra le due non si sa chi è la più bella

Caterina Balivo è una conduttrice seguitissima sui social, condivide con i suoi seguaci tutto. L’ultimo post riguarda la sorella Francesca, è bellissima.

La conduttrice Caterina Balivo è molto amata da tutto il pubblico italiano, è nota particolarmente per la sua audacia e determinazione che l’hanno portata ad avere oggi una carriera di cui è molto soddisfatta e inoltre ha moltissimi seguaci anche sui social. Ha 42 anni e dopo molto tempo dopo i riflettori ama ancora la sua carriera e intrattiene sempre gli spettatori con lo stesso fascino dei primi anni.

La carriera di Caterina inizia quando appare sugli schermi della 7a edizione di Scommettiamo che..? su Rai1, affiancando il conduttore Fabrizio Frizzi. Subito dopo collabora per un paio di anni come inviata ad alcune trasmissioni molto seguite, un esempio ne è I raccomandati, programma di Carlo Conti.

Dopo i primi approcci televisivi, la Balivo decide di partecipare ai concorsi di bellezza italiani di Miss Italia, Miss Italia Notte e Miss Italia Top. Negli anni seguenti conduce anche da sola programmi televisivi di diverso genere, venendo sempre apprezzata dagli spettatori che si affezionano a lei sempre di più.

Nell’ultimo periodo ha condiviso con i fan diverse preoccupazioni, tra queste la salute del marito che è stato infetto da Covid-19. Ora sembra stare meglio e sul social condivide con i seguaci contenuti molto divertenti e spensierati.

Caterina Balivo e la sorella: chi è?

Caterina Balivo ha condiviso nelle ultime ore un post riguardante la sorella, in particolare ha compiuto 40 anni e la conduttrice ha pubblicato le foto e i video dei festeggiamenti, ricevendo molti complimenti per lei ma anche per la sorella che è bellissima.

Francesca Balivo ha solo due anni in meno di Caterina, le due sono molto legate. La sorella della conduttrice è l’unica tra le sorelle a non essere un volto noto della televisione, infatti Caterina ha anche un’altra sorella, Sarah che conduce Detto Fatto in casa Rai. Francesca invece, è un medico pediatra.

Il post di Caterina Balivo su Francesca

Caterina Balivo ha condiviso i festeggiamenti del compleanno della sorella Francesca e le ha scritto parole molto dolci ed emozionanti. “Franci sei arrivata a 40 anni anche tu! Nessuno ha una sorella come la mia, bella, intelligente, pediatra attenta, educata, amorevole, zia impeccabile e anche scassambrella.” ha scritto Caterina.

La conduttrice ha poi aggiunto: “Ti vogliamo tutti bene, ti adoriamo, buon compleanno.” Nei commenti si possono leggere i complimenti fatti a Francesca per la sua bellezza e semplicità, inoltre tutti i seguaci di Caterina le hanno fatto gli auguri per il traguardo raggiunto.