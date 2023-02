Tariffe telefoniche, con questa mossa Iliad vuole sbaragliare la concorrenza | Scopri subito come

Nel corso degli ultimi anni, come ormai ben sappiamo, il mondo degli smartphone ha spopolato in tutto il mondo, complice anche la sempre più larga diffusione di internet in tutto il mondo, che ha portato un progresso in questo campo mai visto prima d’ora.

Conseguentemente a questo anche le varie compagnie telefoniche hanno conosciuto la loro fortuna e il loro periodo dell’oro: tra Tim, Vodafone, WindTre e Iliad, sono presenti le più disparate offerte telefoniche, che vengono incontro senza problemi alle esigenze di ciascuna tipologia di utente. Nello specifico oggi andremo a concentrarci su Iliad, una delle compagnie senz’ombra di dubbio più recenti nel campo delle telecomunicazioni mobile, e che propone sempre prezzi davvero concorrenziali.

Andiamo a scoprire nello specifico quali sono le offerte più interessanti attualmente proposte da Iliad. Un’offerta in particolare potrebbe rivelarsi molto interessante nel caso in cui stiate attualmente ricercando una nuova offerta per la vostra linea mobile da attivare, dal momento che tutte le compagnie elettroniche stanno facendo un’agguerrita concorrenza tra loro, a suon di minuti, SMS e dati mobile proposti per ogni offerta.

Iliad, la mossa a sorpresa sbaraglia la concorrenza

La compagnia francese infatti propone la sua nuova offerta con inclusi 100 giga di dati mobile, SMS e minuti illimitati a soli 7.99 euro al mese. Un’offerta davvero sensazionale, che non dovreste in alcun modo farvi scappare se siete interessati all’attivazione di un nuovo piano telefonico.

Iliad intende espandersi anche dal punto di vista degli store fisici: la compagnia ha infatti annunciato che apriranno a breve 4 nuovi Iliad Store, dove un addetto vendita sarà sempre disponibile per aiutare i clienti in ogni loro esigenza, o nel caso avessero dei dubbi.

Andando più nello specifico, i nuovi negozi apriranno rispettivamente a Messina, Cosenza, Pisa e Parma, e andranno ad aggiungersi ai già numerosissimi Iliad Corner, ovvero i negozi in cui il cliente può sottoscrivere in autonomia ad un nuovo piano tariffario.

Buone notizie sempre da Iliad anche per chi sta cercando attualmente lavoro, dal momento che sono recentemente aumentate le posizioni aperte da parte della compagnia telefonica. Consideriamo infatti che, al netto di oggi, ci sono attualmente 35 Iliad Store parsi per tutta la penisola italiana, e saranno in continuo aumento nel corso dei prossimi mesi.

Non ci resta a questo punto che attendere ulteriori aggiornamenti da Iliad, con l’arrivo di eventuali nuovi offerte dedicate in particolare ai nuovi clienti, che siamo sicuri non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.