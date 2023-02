Scarica quest’app e le ore davanti allo smartphone diventano denaro | Il trucco è semplice, pensano a tutto loro

Con il caro energia che galoppa nel corso di questi ultimi mesi, diventa sempre più difficile per milioni e milioni di italiani far quadrare i conti alla fine del mese, dal momento che le bollette dell’energia (sia essa elettrica che del gas metano) stanno aumentando clamorosamente da parte delle principali compagnie fornitrici, a causa del conflitto scoppiato recentemente in Ucraina che ha portato diverse conseguenze dal lato economico e non solo.

È bene quindi riuscire a trovare dei metodi semplici e veloci per arrotondare, in modo tale da non avere problemi consistenti alla fine del mese. Nel mondo del web si trovano spesso soluzioni a tal proposito, come rispondere a dei sondaggi su determinati siti, che possono portare ad un guadagno non indifferente.

Un altro metodo è rappresentato da un’app che permettessi guadagnare in maniera semplice e veloce, semplicemente consultando il nostro smartphone: scopriamo insieme di cosa si tratta.

Non si tratta di promesse che non vengono mantenute, ma di veri e propri guadagni tangibili, che possono essere ottenuti da parte di tutti. Nella fattispecie una delle app migliori che vi consigliamo a tal proposito è Google Opinion Rewards. Questa piattaforma è stata realizzata da Google in particolare con il fine ultimo di raccogliere il parere e le opinioni di migliaia e migliaia di utenti sparsi in tutto il mondo relativamente ai servizi da esso offerti, oltre che capire i comportamenti d’acquisto dei consumatori stessi.

Iniziate prima di tutto andando a scaricare dai rispettivi store mobile (si tratta di Google Play Store per il sistema operativo Android, e App Store per la controparte dedicata ad iOS) l’app di Google Opinion Rewards, che è completamente gratuita e non presenta costi aggiuntivi di sorta.

Come funziona

Per ogni volta che avremo la possibilità di partecipare a un sondaggio, riceveremo in cambio un guadagno. Sarà la stessa app a notificare l’utente della disponibilità di questi sondaggi, a cui l’utente potrà partecipare in maniera molto semplice e intuitiva, a seconda delle caratteristiche intrinseche dell’utente stesso.

Per darvi un’idea, avrete la possibilità di ricevere circa un paio di sondaggi settimane, e viene lasciata totale libertà di lavoro all’utente. Potrete accettare i sondaggi che desiderate, senza alcun vincolo di sorta, o obbligo a dover consegnare necessariamente un tot di sondaggi a settimana.

Compilare questi sondaggi è un processo davvero rapido e alla portata di tutti, e ogni questionario compilato porterà un guadagno di 80 centesimi di euro, sottoforma di credito sul rispettivo store d’appartenenza, che potranno essere spesi in totale libertà dall’utente.