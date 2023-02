Lavatrice, svelato il trucco definitivo per lavare piumini senza timori | “Rovinarli adesso è impossibile”

Come abbiamo ribadito più e più volte, al giorno d’oggi facciamo ormai un uso pressoché smodato degli elettrodomestici, per andare a compiere anche le più banali attività della nostra vita quotidiana.

Dal forno elettrico al frigorifero, per poi finire con la lavatrice, la lavastoviglie, l’asciugatrice, il ferro da stiro e via dicendo, sono veramente tantissimi i dispositivi di cui facciamo uso quotidianamente per i nostri impegni casalinghi. Oggi nella fattispecie ci focalizzeremo sulla lavatrice, che utilizziamo praticamente ogni giorno per pulire i nostri indumenti, dopo averli indossati, e avere di nuovo dei capi puliti e profumati come la prima volta.

Spesso la lavatrice non è utilizzata solo per i nostri indumenti, ma anche per lavare coperte, giacche, cappotti e piumini, anche se c’è un certo timore per questo processo. Facendo un uso frequente di questi indumenti pesanti e adatti a quando siamo fuori, dobbiamo necessariamente lavarli, dal momento che sono continuamente soggetti a intemperie quali ad esempio la pioggia e il vento.

Quest’oggi abbiamo deciso infatti di fornirvi qualche consiglio e accorgimento utile per pulire i vostri piumini in maniera semplice e veloce, senza incorrere in rischi e problemi di ogni sorta: scopriamo insieme come fare nei dettagli!

Con la nostra guida saranno più che sufficienti pochissime mosse da fare per lavare in modo efficace i vostri giubbotti, evitando il rischio di rovinarla o di arrecare danni di qualsiasi tipo. Prima di tutto è bene specificare che i piumini non vanno lavati frequentemente, dal momento che altrimenti potrebbero perdere il grasso naturale che contengono, che ha funzione isolante, e questo potrebbe quindi compromettere la loro capacità di isolare da un punto di vista termico rispetto all’ambiente esterno, quando siamo fuori.

Consigli utili

Nel caso in cui dobbiate lavare il vostro piumino, effettuate un lavaggio singolo, senza contemplare altri capi di diverso tipo. Qui sarà necessario selezionare il programma specifico per i piumini, o alternativamente prediligere il programma per i capi delicati, dove fosse presente.

La nostra raccomandazione per questa tipologia di lavaggio è di non superare mai i 30 gradi centigradi, dal momento che temperature troppo elevate potrebbero compromettere l’integrità del piumino stesso, rovinandolo in maniera irrimediabile. Per quanto riguarda la centrifuga, invece, vi raccomandiamo di non superare mai i 1200 giri al minuto.

All’interno del cestello, infine, vi consigliamo di porre un paio di palline da tennis, che così preserveranno l’integrità del piumino, e le sue piume non andranno a incollarsi tra di loro nel corso del lavaggio.