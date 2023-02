Lavastoviglie, se fai quest’errore dovrai buttarla in fretta: evitalo assolutamente e non avrai problemi

Il caro energia, come ben sappiamo, sta colpendo non solo il territorio italiano ma tutto il continente europeo, a causa dei primissimi conflitti che sono scoppiati in Ucraina.

A seguito di questi, infatti, si è verificato un vertiginoso aumento sia delle materie prime (con evidenti ricadute nel settore alimentare), sia un aumento record del costo dell’energia elettrica e del gas metano, costringendo di conseguenza le principali compagnie fornitrici ad aumentare il costo delle bollette mensili dell’energia.

In base a quanto dichiarato da un recente studio statistico, le bollette sarebbero aumentate di circa il 50% rispetto alle corrispettive bollette pagate nel corso del 2021. Oggi vi forniremo alcuni consigli volti proprio ad aiutarvi nel risparmiare il più possibile energia elettrica, in modo da risparmiare anche cifre considerevoli a lungo tempo. Sappiamo bene quanto gli elettrodomestici siano entrati ormai a far parte a pieno titolo della. nostra quotidianità, andando a svolgere le più disparate attività.

Tra forno elettrico, forno a microonde, frigorifero, lavatrice, asciugatrice e chi ne ha più ne metta, sono davvero numerosi gli elettrodomestici di cui facciamo uso ogni giorno. Quest’oggi in particolare andremo a focalizzarci sulla lavastoviglie, che ha progressivamente sostituito il lavaggio a mano dei piatti, riuscendo così a risparmiare tempo e acqua.

Il primo consiglio che vi diamo è quello di usare la modalità Eco, presente in gran parte delle lavastoviglie di nuova generazione. Questo programma consente di avere un minor dispendio energetico, dal momento che usa molta meno acqua rispetto al programma tradizionale, e permette comunque di lavare efficacemente tutte le nostre stoviglie, offrendo un ottimo risparmio alla fine dell’anno.

Consigli utili

Evitate durante il lavaggio di usare il detersivo sotto forma di pastiglie, dal momento che inquinano molto di più (spesso e volentieri) rispetto a quelli tradizionali, che sono invece in polvere o eventualmente in forma liquida. Anche il modo in cui si carica la lavastoviglie è veramente importante e fondamentale: nel caso in cui posizioniamo in modo corretto tutte le stoviglie, i piatti e le posate, avremo un’ottimizzazione dello spazio che ci consentirà di lavare tutto facendo uso di un unico lavaggio, risparmiando così anche in questo caso.

A questo ci agganciamo infine per l’ultimo consiglio di oggi, raccomandandovi di usare sempre e comunque la lavastoviglie a pieno carico. Così facendo riusciremo a ridurre al minimo l’utilizzo sia di acqua, che di energia elettrica per il suo funzionamento, portando ad un considerevole risparmio a lungo termine.

Nel caso in cui i piatti da lavare siano pochi, è quindi preferibile lavarli a mano, o eventualmente aspettare altri pasti in modo che si accumulino, per lavarli con un unico lavaggio.