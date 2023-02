Caro bollette, gli italiani possono esultare: il prezzo del gas torna a scendere | Ecco quanto risparmierai a fine mese

Buone notizie per gli italiani, dopo il caro bollette il prezzo del gas torna a scendere. Vediamo quanto potremmo risparmiare e da quando.

Nel 2022 gli italiani hanno visto schizzare alle stelle il prezzo dei consumi di luce e gas con bollette astronomiche che hanno colpito famiglie e imprese. Il caro bollette ha innescato un conseguente aumento dei prezzi di quasi tutti i prodotti, mettendo ulteriormente in difficoltà la popolazione.

Le conseguenze della pandemia, l’esplodere del conflitto in Ucraina e le relative sanzioni contro la Russia hanno contribuito a spingere alle stelle il prezzo delle materie prime. Anche le speculazioni dei distributori di energia elettrica hanno influito sull’aumento delle bollette.

Lo scorso agosto il precedente Governo Draghi era intervenuto per mettere un tetto ai prezzi di gas ed energia elettrica e successivamente, su segnalazione delle principali associazioni dei consumatori, a sanzionare i distributori che non rispettavano il decreto.

Un provvedimento che ha condannato a risarcire automaticamente tutti i consumatori che hanno pagato un prezzo superiore a quello fissato dal Governo.

Quando scenderanno i prezzi di gas e luce

L’Arera, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, è l’organismo preposto al monitoraggio del mercato del gas con l’obiettivo di garantire la trasparenza delle tariffe e una corretta informazione ai clienti su come sia stabilito il prezzo finale del gas.

I dati raccolti dall’Arera vengono pubblicati in uno studio pubblicato mensilmente. A gennaio 2023, le bollette medie del gas delle famiglie è già diminuito del 34,2% rispetto al mese precedente. Una diminuzione dovuta al calo della componente Cmem, il costo medio previsto dal mercato, che influisce sul prezzo finale del gas insieme ad altri fattori come i costi di trasporto e distribuzione, le politiche fiscali, e la domanda e l’offerta sui mercati.

Per rispondere a una domanda che in molti si pongono, la spesa per la fornitura del gas è dovuta per il 63% dai consumi di gas, per il 22% da imposte e per il 25% da costi di trasporti e distribuzione. Per questo tipo di cliente il prezzo del gas è stimabile intorno a 99,37 centesimi di euro per metro cubo, tasse incluse. Tuttavia è ancora necessario un cauto ottimismo, in quanto la spesa per i consumi di gas nell’arco dell’anno è ancora in crescita, con un 36% in più rispetto ai 12 mesi precedenti. In prospettiva, la fine dell’inverno permetterà un abbassamento dei consumi e una minore domanda di energia, con i prezzi che dovrebbero continuare a scendere. In quel momento, sarà necessario non abbassare la guardia e che il Governo intervenga per evitare un nuovo aumento in estate quando i consumi tornano a salire per i condizionatori e impianti di ventilazione.