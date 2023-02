Xperia 1 V, spuntano le prime immagini del nuovo top di gamma: tutte le novità apportate da Sony

Il mondo degli smartphone è in continuo aumento, grazie soprattutto alla diffusione sempre più capillare di internet nel corso degli ultimi anni, riuscendo così a proporre i modelli più disparati, che riescono così facendo a soddisfare le esigenze di tutte le tipologie di utenti.

In tal senso, siamo infatti soliti suddividere gli smartphone rispettivamente in tre distinte classi: partiamo innanzitutto dagli smartphone di fascia alta (anche chiamati “top di gamma” per intenderci, di cui Samsung si appresta ormai a lanciare il nuovissimo Samsung Galaxy S23 a breve) con caratteristiche e funzionalità al top in termini di fotocamera e potenza di calcolo.

Seguono poi dagli smartphone di fascia media, adatti in particolar modo per chi cerca un buon rapporto qualità prezzo, per poi finire all’ultimo con gli smartphone di fascia bassa, per chi invece non ha particolari esigenze e si adatta senza problemi a caratteristiche piuttosto semplici e basilari.

Oggi nello specifico vi parleremo di un nuovo top di gamma prossimamente in arrivo, ovvero Xperia 1 V: scopriamone insieme tutte le caratteristiche e le specifiche tecniche. Le prime informazioni infatti sarebbero trapelate da un celebre forum, oltre che dal portale Weibo, che mostrerebbero i primi scatti che confrontano questo nuovo modello 2023 con il suo immediato predecessore, andando così a scoprirne le differenze.

Innanzitutto si parte dalle componenti delle fotocamere, che quest’anno hanno subito una riduzione non da poco, snellendo così tutto il comparto. partendo ad esempio dal flash nella parte interna, oltre all’eliminazione del sensore RGB IR. Così facendo, il modulo sarà molto più leggero da un punto di vista estetico e funzionale.

Altre caratteristiche utili

Passiamo poi al processore: nel caso di questo nuovo smartphone top di gamma, avremo verosimilmente un chip Qualcomm Snapdragon 8 di seconda generazione, in linea con i top di gamma concorrenti di quest’anno. La scommessa in questo caso sarà sul sistema di dissipazione, per cui confidiamo che Sony riesca a installarne uno abbastanza valido da gestirne e contenerle le relative temperature.

Infine, sappiamo che la foto trapelata ritrae verosimilmente la versione occidentale dello smartphone, dal momento che riporta il logo NFC (per i pagamenti contactless, utilizzati anche in altri smartphone), in sostituzione di Felica, che è il sistema attualmente in vigore in Giappone.

Al momento non sono state rilasciate ulteriori dichiarazioni a riguardo da parte della compagnia stessa. Non ci rimane dunque che attendere ulteriori informazioni, eventualmente attraverso la pubblicazione di un comunicato stampa ufficiale, che siamo certi non tarderà a venire nel corso delle prossime settimane o mesi.