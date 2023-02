Roby Facchinetti, il dramma si è consumato nella notte: l’orribile annuncio in queste ore

Roby Facchinetti è un amato conduttore italiano. Purtroppo nelle ultime ore una tragedia ha colpito lui e la sua famiglia, in modo inaspettato. Lui condivide sui social la situazione attuale.

Roby Facchinetti, all’anagrafe il suo nome è Camillo Lorenzo Ferdinando Facchinetti, è nato a Bergamo nel 1994 e oggi ha 78 anni. L’uomo è un musicista e cantautore italiano, noto in tutto il paese per essere la voce del gruppo musicale pop e rock dei Pooh.

Facchinetti inizia la sua carriera approcciandosi al mondo della musica nel ’58, quando suono nei locali di provincia, da lì però incontra famosi cantanti e personaggi e grazie a questi diviene molto noto. Nel 1964 entra a far parte del noto gruppo dei Pooh, già esistente ma al quale era venuto a mancare da poco la voce Bob Gillot. Venne proposto proprio a Roby di prendere il suo posto, successivamente ebbe inizio la sua brillante carriera musicale.

Roby ha una famiglia che ama e alla quale è legatissimo. Nel 1970 si sposa con Mirella Costa, con la quale ha due figlie Valentina e Alessandra. Dopo quasi dieci anni però, divorzia e con Rosaria Longoni ha un figlio Francesco Facchinetti che tutti conosciamo. Il cantante poi nel 1989 si sposa con Giovanna Lorenzi e ha altri due figli Roberto e Giulia.

La grande famiglia Facchinetti è molto legata e unita, tutti i figli di Roby sono sempre vicini a lui e lo sostengono quotidianamente, anche quando accadono cose spiacevoli, come accaduto solo poche ore fa.

La tragedia in casa Facchinetti

Ieri sera purtroppo, una scena da film si è svolta in casa Facchinetti. Il 3 febbraio 2023, a Bergamo, la famiglia ha vissuto una notte di paura, ciò che è successo ha spaventato tutti. Roby è stato rapinato in casa sua, nelle vicinanze dello stadio Gewiss. Il cantante era tranquillo a casa con sua moglie Giovanna e il figlio quando improvvisamente qualcuno ha fatto irruzione.

D’un tratto sono apparsi tre uomini con i volti coperti e armati, avevano con loro alcune armi da fuoco e uno di loro ha puntato una pistola alla testa di Facchinetti, costringendolo a consegnare soldi, oggetti di valore e gioielli.

Il post di Roby Facchinetti

Dopo l’accaduto, la polizia sta indagando a casa Facchinetti per capire di chi si trattasse. In realtà si crede che chi si è intrufolato in casa, la conoscesse molto bene, come conoscesse bene la famiglia. Roby ha postato una foto e ha aggiornato i fan.

Il cantante ha scritto: “Cari amici, avrete appreso dai media della vicenda che ha riguardato me e la mia famiglia. Sono stati 35 minuti terribili, i più brutti della nostra vita. Voglio però tranquillizzarvi. Stiamo tutti bene. Non posso rivelare altro, adesso che sono in corso le indagini, ma vi ringrazio per la vicinanza che mi state dando.”