“Oggi se ne va…”: Caterina Balivo, un pezzo di storia ci ha lasciati per sempre

Caterina Balivo è seguitissima sui social, condivide tutto con i suoi fan. Uno dei suoi ultimi post è un triste addio che ha voluto condividere su Instagram con i suoi seguaci.

La conduttrice Caterina Balivo è molto amata da tutto il pubblico italiano, è nota particolare per la sua determinazione e audacia che l’hanno condotta alla carriera brillante che ha oggi e soprattutto ad avere molti seguaci anche sui social. Oggi ha 42 anni e dopo anni sotto ai riflettori, ama ancora la sua carriera come i primi anni, infatti intrattiene gli spettatori con il suo fascino ogni settimana.

La carriera della Balivo ha inizio quando appare sugli schermi con Fabrizio Frizzi durante la 7a edizione di “Scommettiamo che..?“, su Rai 1, dove partecipa come valletta. Subito dopo, dal 2000, collabora come inviata a trasmissioni molto seguite dagli italiani, come “I raccomandati” di Carlo Conti.

Dopo i primi approcci televisivi, Caterina decide di partecipare ai concorsi di bellezza italiani di Miss Italia, Miss Italia Notte e Miss Italia Top. Negli anni a seguire poi conduce in solitaria programmi televisivi e gli spettatori si affezionano sempre di più a lei e alla sua grinta.

Nell’ultimo periodo ha dichiarato di avere alti e bassi e di aver avuto problemi per la salute del marito che ha sofferto molto per il Covid-19.

Il triste post di Caterina

Caterina Balivo è molto attiva sui social e condivide ogni dettaglio della sua vita privata, sia i suoi viaggi che i suoi impegni e progetti lavorativi. Come molti altri personaggi noti, condivide anche le notizie meno piacevoli, quelle più tristi.

Uno dei suoi ultimi post è infatti, un triste addio ad una donna che stimava moltissimo, che ha conosciuto personalmente e con la quale si è sentita molto vicina. Principale in questa conoscenza è stato il concorso di bellezza Miss Italia, al quale Caterina ha partecipato sia come concorrente che come giudice.

L’addio di Caterina Balivo

Caterina ha pubblicato una foto, lasciando una dedica ad una donna molto nota, si tratta della sex simbol Gina Lollobrigida, che purtroppo il 16 gennaio ci ha lasciati. L’attrice è stata un idolo per moltissime persone, per la sua bellezza e per il suo talento.

Caterina ha scritto: “E’stato un piacere conoscerla e un onore sedere accanto a lei, una delle più grandi dive del nostro cinema. Un’attrice eccezionale che è arrivata là dove poche altre sono riuscite. Oggi se ne va un pezzo di storia del cinema, addio Gina mi piace salutarti così, sorridente come quella sera insieme in giuria a Miss Italia”.