Bollette da brividi, risparmia con un semplice ‘trucchetto’: metti un cucchiaio di questo nel forno | Risultato incredibile

Sono tempi duri e difficili per l’economia non solo italiana, ma anche europea. Il caro energia sta infatti colpendo l’intero continente: abbiamo avuto le prime avvisaglie quando son scoppiati i primi conflitti in Ucraina, che hanno portato delle conseguenze non da poco in tutta Europa.

In primis menzioniamo senz’ombra di dubbio il rialzo delle materie prime, che si è riflettuto in un aumento generale a livello del settore alimentare. A questo si è poi aggiunto un clamoroso aumento del costo dell’energia, sia essa elettrica che del gas metano, che si è tradotto inevitabilmente in un aumento da parte delle principali compagnie fornitrici delle bollette mensili dell’energia.

I governi delle principali nazioni europee si sono mossi in tal senso emanando diversi provvedimenti, come il decreto Aiuti-Bis e il decreto Aiuti-Ter nel caso del governo italiano, volti a fronteggiare il caro energia e aiutare così facendo la fetta di popolazione più bisognosa.

In primis ricordiamo il bonus energia da 150 euro, detraibili direttamente dal costo delle bollette mensili dell’energia, seguito subito dopo dalle innumerevoli detrazioni e agevolazioni fiscali per l’acquisto di un nuovo elettrodomestico di ultima generazione, che consumando meno permette di risparmiare cifre considerevoli alla fine dell’anno.

Nonostante tutti questi preziosi provvedimenti da parte del governo italiano (ma non solo), restano ancora numerosissime le famiglie italiane che vanno incontro alla soglia di povertà, dal momento che sostenere il pagamento di bollette mensili così ingenti è diventato difficile e non alla portata di tutti, soprattutto nel caso delle famiglie composte da 5 o più membri, e che percepiscono un solo reddito.

Consigli utili

Ecco quindi c he oggi vi forniremo qualche consiglio e accorgimenti utili per consumare meno energia elettrica possibile, e conseguentemente risparmiare sulle prossime bollette dell’energia. Gli elettrodomestici sono senz’ombra di dubbio una delle voci più importanti quando si parla di consumi energetici a livello domestico. Tra forno elettrico, forno a microonde, lavatrice, asciugatrice, frigorifero e via dicendo, son davvero tanti i dispositivi di cui facciamo uso quotidianamente.

Oggi nella fattispecie ci concentreremo sul forno elettrico: nel caso in cui sia maleodorante e sporco, infatti, consuma anche sensibilmente di più, ed è quindi un bene effettuare una regolare pulizia. In questo caso il nostro consiglio è quello di utilizzare un cucchiaio di bicarbonato di sodio, versandolo all’interno di una bacinella colma d’acqua, da riporre nel forno acceso alla temperatura di 180 gradi.

Evaporando l’acqua, sarà in grado di sciogliere lo sporco, oltre che assorbire anche i cattivi odori che fuoriescono dal forno: una volta spento il forno, sarà possibile (con l’ausilio di un panno morbido) rimuovere tutti i residui di sporcizia, e avere così un forno pulito e funzionale.