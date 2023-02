Antonella Elia, la showgirl non sembra più lei: l’incredibile trasformazione sconvolge i fan | Ecco come si è ridotta

Antonella Elia è una delle showgirl più criticate quanto amate dal pubblico italiano, è seguitissima sui social, dove nell’ultimo video appare come non l’abbiamo mai vista. Ecco la sua trasformazione.

Antonella Elia è un’attrice, conduttrice e showgirl italiana con una lunga carriera alle spalle. E’ nata a Torino nel 1963, oggi ha 58 anni ma ne dimostra molti meno. Le sue ultime apparizioni televisive le hanno dato notorietà anche per quel target di pubblico più giovane che non la conosceva prima e per questo oggi ha molti seguaci anche su Instagram.

Antonella inizia la sua carriera televisiva quando ha deciso di trasferirsi a Roma, dopo gli studi, lì diviene subito un volto noto dello spettacolo italiano, recitando in piccoli ruoli di grandi film. Si trasferisce a Los Angeles dove conosce Leonardo Di Caprio e recita nel film “The Aviator”. I suoi esordi sono stati sui palchi teatrali e sotto i riflettori di pubblicità ma nel ’90 diventa valletta per “La Corrida” e conduce poi accanto a Raimondo Vianello.

Negli anni a seguire, diviene nel 1995 valletta di Mike Buongiorno per poi partecipare ai suoi primi programmi televisivi, mettendosi in gioco e mostrando a tutti chi fosse davvero. Per un periodo, negli anni duemila, decide di non recitare più per il piccolo schermo e torna sui palchi teatrali, per poi tornare in televisione.

Oggi è fidanzata da dieci anni con Pietro Delle Piane, docente dell’Accademia delle belle arti a l’Aquila, i due non sono sposati perchè non è mai stato il desiderio di Antonella ma i due sembrano essere sempre più innamorati.

Gli ultimi esordi di Antonella

Antonella Elia ha partecipato a Temptation Island 2020 con il compagno Pietro e successivamente al Grande Fratello Vip, nelle vesti di opinionista, grazie al quale è divenuta molto nota a tutto il pubblico italiano che l’ha seguita conoscendo ogni dettaglio della sua personalità.

Oggi Antonella è sotto ai riflettori per la sua partecipazione come giudice al programma La Pupa e il Secchione, su Italia 1, condotto da Barbara D’Urso. Prima di entrare in studio, la Elia si diverte dietro le quinte, provando e sperimentando look e acconciature nuove, il suo ultimo post ne è la dimostrazione.

La trasformazione di Antonella Elia

Antonella ha condiviso sui social un post dove appare dietro le quinte di “Bella Ma”, programma di casa Rai, in particolare in onda su Rai 2. Nel video la showgirl si trasforma (e viene trasformata dalle make up artist) e i suoi capelli diventano viola fluo, mentre indossa un bellissimo vestitino abbinato.

Antonella scrive: “Vita da backstage. Vi piace la mia trasformazione?”. Nei commenti i complimenti dei seguaci che ricordano quanto sia bella.