Smartphone, soffri di disturbi del sonno? Con questa app ti dimenticherai il problema | La stanno scaricando tutti

I disturbi del sonno sono un problema molto diffuso, ma scaricando questa nuova app riuscirete a dormire tranquilli.

I disturbi del sonno colpiscono sempre più persone con ripercussioni negative sulla vita di tutti i giorni. L’alterazione delle normali attività fisiologiche può causare diversi disturbi, come stanchezza cronica, diminuzione dell’attenzione e della concentrazione oltre che maggiore irritabilità.

Gli esperti consigliano di dormire dalle 7 alle 8 ore a notte, anche se esistono categorie di persone che necessitano di tempi maggiori o minori. Infatti, esistono i cosiddetti “dormitori lunghi” che hanno bisogno fisiologicamente di 10 ore di sonno e “dormitori corti” a cui bastano 5-6 ore di sonno per mantenere la loro attività quotidiana.

I disturbi legati possono dipendere da diversi fattori sia fisici che psicologici. In alcuni casi si parla proprio di vere e proprie patologie dovute a determinate malattie sistemiche, scompensi cardiaci, ipertensione arteriosa e disturbi della tiroide.

Altre volte, tali disturbi sono causati dall’uso o dall’abuso di sostanze quali alcol, nicotina e caffeina. Anche praticare sport nell’arco delle 3 o 4 ore prima di andare a dormire o mangiare cibi troppo pesanti possono influire sulla qualità del sonno. In ultimo, alcuni problemi possono essere causati da stress o ansia che possono dipendere da un periodo particolare della nostra vita

Come risolvere i problemi del sonno

Nei casi cronici, in cui i disturbi dipendono da patologie, è sempre importante rivolgersi a un medico che può aiutarci a risolvere i problemi più gravi. Nei casi più lievi, invece, è possibile ricorrere a rimedi naturali come la melatonina. Attenzione però perché anche i rimedi naturali possono avere controindicazioni ed è necessario assumerli con un certo criterio. Negli Stati Uniti, per esempio, è stato calcolato che nel 2018, gli americani avevano assunto più del doppio della melatonina rispetto a 10 anni prima.

In commercio esistono diversi prodotti che contengono melatonina che sono diventati di uso comune. Ma anche qui occorre fare attenzioni, infatti alcuni studi effettuati su questi prodotti hanno dimostrato che la quantità di melatonina presente all’interno di alcuni prodotti risultava essere fino al 500% in più di quanto dichiarato in etichetta. La melatonina però viene prodotta naturalmente dal nostro corpo e il suo potenziale può essere sfruttato senza ingerire integratori potenzialmente pericolosi.

Per imparare a sfruttare la naturale produzione di melatonina è possibile utilizzare un’applicazione chiamata RISE. Questa riesce a prevedere la finestra di tempo in cui nostro corpo produce più melatonina e ad indicarci l’orario ideale in cui andare a dormire per prendere sonno più facilmente. L’app, inoltre, durante la giornata ci fornisce degli input su comportamenti da tenere per far aumentare ulteriormente la produzione durante la notte. RISE è stata lanciata nel 2020 ed è diventata per molti uno strumento di riferimento per migliorare la qualità del sonno. Oggi, conta circa un milione di utenti di cui l’80% ha dichiarato di iniziare a ricevere benefici già dopo 5 giorni.