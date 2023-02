Netflix, blocco immediato per tutti i ‘furbetti’: non usare più account condivisi o sarà peggio per te | Stangate in arrivo

Complice la diffusione sempre più capillare di internet, abbiamo assistito ad un netto cambiamento dal punto di vista tecnologico e della fruizione dei contenuti audiovisivi.

Se infatti nel corso degli anni 2000 Blockbuster deteneva il monopolio per quanto riguarda il videonoleggio, da una decina d’anni a questa parte la situazione è totalmente cambiata, con l’arrivo delle piattaforme di streaming.

In primis ricordiamo il colosso americano Netflix, che ha fatto da apripista in tal senso proponendo centinaia (se non migliaia) di serie tv e film. A Netflix è poi seguito un gran numero di piattaforme streaming analoghe quali ad esempio Amazon Prime Video, Disney Plus, Apple TV+, Paramount Channel, Now TV e via dicendo.

Uno dei pregi su cui si basava anche il successo di Netflix era la possibilità di condividere il proprio account con altre persone, riuscendo di conseguenza a dividere anche i costi. Purtroppo la compagnia americana ha recentemente annunciato che toglierà questa importante possibilità, e non si potrà quindi più condividere la password con altre persone al fine di risparmiare.

Chiaramente questa decisione è stata presa da parte della stessa Netflix con il fine ultimo di aumentare il numero totale di abbonati al servizio, che fino ad ora erano (seppur parzialmente) ridotti proprio a causa di questa possibilità insita nel servizio stesso.

Cosa è cambiato

In particolare sono state introdotte nuove regolamentazioni e vere e proprie sanzioni per chi tenta di condividere la password del proprio account Netflix con altre persone. La compagnia americana farà uso dell’indirizzo IP, in modo tale da capire se le persone che usano lo stesso account Netflix vivono sotto lo stesso tetto o meno.

A partire dal prossimo marzo, infatti, Netflix ha annunciato che sarà necessario collegarsi almeno una volta ogni 31 giorni al Wi-Fi principale dell’account primario, in modo tale da verificare di far parte dello stesso nucleo domestico, e di non essere invece persone sparse in città diverse. State attenti, in quanto tentare di aggirare queste limitazioni potrebbe portare addirittura ad un blocco definitivo dell’account Netflix che si sta utilizzando.

Lo stesso problema può purtroppo verificarsi nel caso in cui una persona veda Netflix in viaggio su un nuovo dispositivo che non è ancora stato registrato, dal momento che l’indirizzo IP chiaramente non corrisponderà all’IP di casa. In questo caso sarà possibile invece un codice temporaneo, che avrà una durata fissata a 7 giorni e potrà essere utilizzato prima del ritorno a casa, ripristinando così l’accesso.