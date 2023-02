Messaggi inviati dal cellulare, cambia tutto I Nuove regole, la svolta fa felici gli utenti

Complice la diffusione sempre più capillare e repentina di internet, gli smartphone hanno vissuto il loro boom nel corso degli ultimi anni, riuscendo così a spopolare a livello di tutto il mercato mondiale.

Questo ha portato a diversi progressi dal punto di vista tecnologico, andando a considerare in particolare l’introduzione delle più celebri app di messaggistica istantanea, che permettono di comunicare in modo rapido e veloce tra utenti sparsi in tutto il mondo, facendo semplicemente uso della connessione ad internet.

In particolare, non possiamo non iniziare ovviamente con WhatsApp, che rappresenta senz’ombra di dubbio il capostipite della categoria, inizialmente nata come app a pagamento per poi diventare gratuita in un secondo momento: di anno in anno è riuscita ad accappararsi sempre più utenti, arrivando (e ormai sorpassando) il miliardo di persone iscritte a livello di tutto il mondo, consentendo di scambiare rapidamente messaggi e contenuti multimediali anche a migliaia di kilometri di distanza.

Dopo Telegram abbiamo poi conosciuto Telegram, che ha fatto del suo sistema di crittografia avanzata il suo punto di forza, riuscendo anche in questo caso ad accaparrarsi milioni e milioni di utenti sparsi in tutto il mondo.

In poco tempo, insomma, le app di messaggistica istantanea sono riuscite a soppiantare quello che fino a poco prima era un dominio rappresentato rispettivamente dagli SMS e dagli MMS, per la condivisione di messaggi testuali e multimediali. Un servizio di messaggistica istantanea, però, potrebbe presto cambiare, portando a diverse modifiche rispetto al passato. Stiamo parlando di Messenger, ovvero l’app di messaggistica istantanea sviluppata per Facebook, che consente di comunicare in maniera semplice e veloce con tutti i nostri contatti della lista amici.

Cosa cambia

Il cambiamento in questo caso riguarda le chat segrete che fanno uso della crittografia end-to-end, similmente a quanto acacade con Telegram. In questo caso sarà possibile modificare alcuni aspetti dell’interfaccia, avendo la possibilità di scegliere tra numerosissimi temi.

Oltre a questo si aggiunge poi la possibilità di usare le reaction anche all’interno delle singole conversazioni (e non solo ai commenti di un post o una foto).

Tutti questi rappresentano delle piccole modifiche alle chat segrete, che senz’ombra di dubbio porteranno milioni e milioni di utenti a scegliere a favore delle chat segrete, rispetto alle chat tradizionali. Non ci resta a questo punto che attendere per vedere quali saranno le modifiche introdotte da Messenger (e più in generale dalla compagnia Meta), che siamo certi verranno divulgate nel corso dei prossimi anni.