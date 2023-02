Frigorifero, nessuno ci pensa ma è fondamentale: se non lo fai la tua salute è in pericolo

Al giorno d’oggi facciamo sempre più utilizzo degli elettrodomestici nel corso della vita quotidiana. Tra forno elettrico, forno a microonde, caldaia, scaldabagno, frigorifero, lavatrice, lavastoviglie e via dicendo, sono davvero tantissimi i dispositivi di cui facciamo uso pressoché quotidianamente.

Quest’oggi in particolare andremo a focalizzarci sul frigorifero, uno degli elettrodomestici indubbiamente più utilizzati, e che rimangono perennemente accesi per loro stessa natura, dal momento che devono refrigerare di continuo gli alimenti che immettiamo al loro interno, pena la cattiva conservazione.

Ci sono però alcune cose relative al frigorifero di cui non siamo a conoscenza: scopriamole insieme. Nella fattispecie oggi faremo menzione di un foro, che solitamente si trova nella parte inferiore, a destra del frigorifero. All’interno di questo specifico foro è possibile trovare davvero tantissime sostanze, e questo spazio può anche rappresentare il ricettacolo per batteri e altri germi simili, che possono annidarsi in corrispondenza della sua superficie e si possono rivelare assolutamente nocivi per tutti gli alimenti che riponiamo al suo interno.

Il primo consiglio che vi diamo a tal proposito, quindi, è quello di pulire completamente questa zona, dato che altrimenti potrebbe compromettere irrimediabilmente la nostra salute.

Esattamente come le altre parti di cui è composto il frigorifero, come ad esempio i ripiani e i cassetti, è bene quindi anche pulire questo foro. Iniziamo innanzitutto dall’asciugare l’acqua che si accumula all’interno, facendo uso eventualmente di una spugna o qualcosa che sia comunque in grado di asciugare perfettamente l’ambiente.

Istruzioni per l’uso

A quel punto sarà necessario un batuffolo di cotone, leggermente imbevuto con una soluzione a base d’aceto bianco e acqua, che useremo per entrare in maniera precisa all’interno del foro in questione e pulirlo dalla sporcizia che si era accumulata finora. Una volta completata la pulizia del foro con il batuffolo, procedete a pulire tutti gli altri componenti rimanenti, ovvero i cassetti e i ripiani che fanno parte del frigorifero.

Nel caso di queste ultime parti da pulire, la nostra raccomandazione è quella di pulire e igienizzare con una soluzione a base d’acqua e aceto (analoga a quella che abbiamo usato per il batuffolo imbevuto in precedenza). In alternativa sarà possibile far uso anche del sapone, per poi successivamente risciacquarli con acqua e riporli infine dove erano messi in origine.

Ricordiamo infatti che la pulizia del frigorifero è un processo fondamentale all’interno della manutenzione di questo dispositivo, che andrebbe ripetuta preferibilmente almeno una volta al mese, pena il malfunzionamento del frigorifero stesso.