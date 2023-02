Chiara Ferragni, l’intimo trasparente è da urlo: si vede praticamente tutto | Social in delirio

Chiara Ferragni è una delle influencer più amate d’Italia, con più di 28 milioni di seguaci su Instagram. Lei e il marito Fedez sono quotidianamente al centro del gossip italiano. L’ultimo post di Chiara ha lasciato tutti senza parole.

Chiara Ferragni, classe 1987, è nata a Cremona dal matrimonio tra il dentista noto Marco Ferragni e dalla scrittrice Marina Di Guardo. Chiara oggi è un’imprenditrice digitale (è un termine che ha usato lei stessa), designer, modella e blogger molto amata da tutti, sia in Italia che all’estero. Ogni giorno possiamo leggere il suo nome affiancato a quello del marito Fedez su tutti i tabloid.

Chiara ha iniziato la sua carriera come blogger, quando ha aperto il suo blog – aiutata dall’amico Riccardo Pozzoli – di moda nel 2009, chiamato “The Blond Salad“, il quale ha avuto da subito un successo grandissimo. Nel 2010 poi ha presentato la sua prima linea di scarpe, essendo appassionata di accessori da donna. Viene ospitata anche agli MTV TRL Awards, dove diviene nota anche per coloro che non la conoscevano prima.

Dal 2011 diviene già una delle donne più seguite su Instagram, la sua carriera decolla e oggi ha circa 28 milioni di seguaci ma il numero è in costante aumento. Importante è il ruolo del marito, il cantante italiano Fedez.

La coppia ha due bambini che sono due vere celebrità, Leo di 4 anni e Vittoria, la più piccola di appena un anno. La famiglia vive a Milano, a Citylife e da casa loro ogni giorno, documentano le avventure dei piccoli della famiglia, intrattenendo al meglio possibile tutti i fan.

Il traguardo di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni sarà molto presto sugli schermi televisivi e sotto ai riflettori tanto attesi del palco dell’Ariston. Per la prima volta nella sua carriera, sarà lei a condurre il Festival di Sanremo, uno dei spettacoli più amati d’Italia.

I fan non stanno più nella pelle e aspettano con ansia l’inizio del programma, il 7 febbraio per poterla venerare. Il Festival infatti, sarà mandato in onda dal 7 all’11 e la bellissima Chiara sarà affiancata dall’amato Gianni Morandi e ovviamente anche da Amedeus.

Il post di Chiara: la foto in intimo

Chiara Ferragni ha appena postato una sua foto su Instagram in cui appare in intimo, la sponsorizzazione è del brand Intimissimi, che spesso le manda box e intimo da sponsorizzare. La donna appare bellissima, con l’intimo nero da urlo e sensualissimo. I fan sono rimasti a bocca aperta.

Chiara ha scritto: “Feeling myself in black lingerie. This sheer embroidered set from Intimissimi, Valentine’s day collection”. Chiara spiega che è la collezione per San Valentino.