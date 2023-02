Piano cottura sporco e bruciato, finalmente la soluzione definitiva: prova questo ingrediente, non crederai ai tuoi occhi

Nel corso degli ultimi anni, la tecnologia si è sempre più diffusa anche in ambito domestico, soprattutto per quanto riguarda la cucina.

Se fino ad alcuni fa utilizzavamo infatti il gas per cucinare i nostri alimenti quotidianamente con i fornelletti, al giorno d’oggi questo metodo di cottura è ormai diventato vetusto, e sostituito progressivamente con il piano di cottura, che fa uso invece dell’energia elettrica, e spesso e volentieri presenta delle superfici touch-screen per la sua accensione e la conseguente regolazione (come ad esempio l’intensità di cottura e tanti altri parametri).

Come per ogni cosa tecnologica, anche il piano cottura necessita di una regolare manutenzione, in modo da garantirne il suo funzionamento nel corso dei mesi a venire. Nel caso in cui ad esempio il piano cottura presenti un brutto aspetto a causa dei piattelli bruciati, non temete: c’è la possibilità di sistemare questa situazione facendo uso di ingredienti completamente naturali, in modo tale da tornare a farli risplendere come erano un tempo, appena usciti dalla loro confezione.

Un piano cottura che risplende non è infatti solo una questione di natura estetica, ma anche dal punto di vista funzionale e dell’igiene. Una cosa importante da tenere a mente, però, è che bisogna evitare a tutti i costi l’utilizzo di prodotti inutili, che anzi potrebbero addirittura portare al danneggiamento del piano cottura in questione.

Per prima cosa quindi occupiamoci dei piattelli, che vengono usurati e il cui uso continuo porta progressivamente all’insorgenza di bruciature che si formano in corrispondenza della sua superficie. Un rimedio davvero molto utile in questo caso consiste nell’utilizzo del bicarbonato, che si rivela davvero ottimo e portentoso quando si tratta di sgrassare i piattelli del piano cottura.

Consigli utili

Create quindi una soluzione a base di bicarbonato e acqua, in modo da versarla poi successivamente sui piattelli del piano cottura. Effettuate dei movimenti circolari con questa soluzione sulla loro superficie, così da togliere gradualmente tutto il bruciato che si è formato, e riuscire di conseguenza a pulire in maniera efficace il piano cottura.

Un’alternativa al bicarbonato è rappresentato dall’acido citrico, quello presente nel limone per intenderci. In questo caso saranno necessari 75 grammi di acido citrico, diluiti all’intento di 500 millilitri di acqua bollente. In questo caso dovrete immergere i piattelli all’interno della soluzione di acido citrico e acqua bollente, lasciandoli così per la durata di circa un’ora.

L’ultima alternativa che vi consigliamo, infine, è l’acido acetico, presente ovviamente all’interno dell’aceto: in questo caso saranno necessari 700 ml d’acqua mischiati a 300 ml d’aceto.