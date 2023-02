PayPal, l’ultima truffa degli hacker è diabolica I Cosa rischi, i danni sono inimmaginabili

Al giorno d’oggi, complice anche il progresso tecnologico e la diffusione sempre più capillare di internet, abbiamo assistito al graduale (ma costante) passaggio dai pagamenti in contanti (che ormai al giorno d’oggi son quasi considerati vetusti) ai pagamenti elettronici, effettuati con carte di credito o eventualmente carte di debito.

È così che si sono fatti strada, di anno in anno, pagamenti elettronici attraverso piattaforme quali Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay e via dicendo che, sfruttando il chip NFC presente all’interno degli smartphone di ultima generazione, consentono di effettuare pagamenti in maniera rapida e immediata, contrariamente a quanto si faceva un tempo.

Una delle piattaforme elettroniche più utilizzate in questo caso è anche PayPal, che permette nella fattispecie di collegare la propria carta di credito, carta di debito o il proprio conto corrente, così da effettuare pagamenti e ricevere denaro in maniera semplice e veloce.

State però attenti, in quanto si sta aggirando una truffa su PayPal messa in opera da parte di hacker malintenzionati: scopriamo insieme di cosa si tratta!

Per chi non lo sapesse, PayPal ha recentemente subito un attacco ad opera di un gruppo criminale composto da hacker, che lo avrebbero messo in ginocchio rubando migliaia e migliaia di dati sensibili di utenti sparsi per tutto il mondo. Nella fattispecie, in base a quanto sappiamo, sarebbero ben 34.942 gli utenti colpiti in questo caso da parte di questo attacco.

La ricostruzione degli eventi

Gli hacker in questo caso sarebbero riusciti nell’intento di ottenere i loro nomi completi, così come anche le loro date di nascita, i numero di previdenza sociale, gli indirizzi postali di residenza, il numero di identificazione fiscale e tanto altro ancora.

Oltre a questo si sarebbero diffusi, in taluni casi, anche il numero delle carte di credito degli utenti, così come anche tutte le transazioni effettuate con queste carte. La compagnia ha quindi dichiarato di aver preso alcuni provvedimenti, in modo tale da impedire eventuali e ulteriori furti di dati da parte degli hacker malintenzionati. PayPal ha inoltre fortemente raccomandato di attivare la protezione garantita dall’autenticazione a due fattori, altresì conosciuta come F2A, in modo tale da rendere più sicuro l’accesso da parte degli utenti in questione ed evitare ulteriori attacchi informatici e furti di dati.

Non ci resta a questo punto che attendere ulteriori aggiornamenti e dichiarazioni ufficiali da parte della stessa PayPal, che siamo certi non tarderanno a venire nel corso delle prossime settimane o mesi.