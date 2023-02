Frigorifero, c’è un forellino in basso e nessuno conosce la sua funzione I È molto utile, da oggi lo pulirai sempre

All’interno del frigorifero c’è un piccolo forellino a cui pochi fanno caso, ma che è fondamentale per il corretto funzionamento. Ecco perché è molto importante pulirlo.

Il frigorifero è uno degli elettrodomestici a cui è impossibile rinunciare e che ha rappresentato una vera e propria rivoluzione per la vita delle persone. Eppure la sua diffusione è relativamente recente ed inizia negli anni ‘40 quando però rappresentava un lusso destinato a pochi ricchi.

Solo negli anni ‘50, nel periodo del boom economico, inizierà a diffondersi grazie all’imprenditore Giovanni Borghi, proprietario della Ignis che definirà il frigorifero “l’amico di famiglia”. Sarà necessario aspettare gli anni ‘60 per iniziare a trovarne uno in ogni casa.

Ma come si faceva prima? C’erano diversi metodi per la conservazione degli alimenti prima della diffusione del frigorifero. Banalmente, nei posti più freddi, durante l’inverno, alcune cose potevano essere conservate all’esterno, magari nelle cantine o nei capanni, dove la temperatura resta costante anche durante il giorno. Uno dei metodi più diffusi era quello della salatura, che contribuiva alla disidratazione dei cibi eliminando, contemporaneamente, eventuali microrganismi che potevano proliferare.

Oggi, è difficile immaginare la nostra vita senza frigorifero, che ci permette di conservare tutti i tipi di alimenti per un tempo più o meno lungo. Contemporaneamente ci permette anche di consumare cibi freschi che, altrimenti, andrebbero a male in pochissimo tempo, come per esempio il latte o il burro.

Come pulire il frigorifero

Proprio perché al frigorifero affidiamo la conservazione dei cibi, è importante effettuare una manutenzione periodica che impedisca ai batteri di proliferare tra i nostri alimenti. Un cibo andato a male, dimenticato sul fondo, potrebbe, non solo compromettere la salubrità del resto del contenuto, ma potrebbe iniziare ad emanare un cattivo odore, difficile da eliminare. Il frigorifero va, quindi, pulito periodicamente in tutte le sue parti, compresi cassetti e mensole.

Facendo un po’ di attenzione si potrà notare un piccolo forellino, solitamente, posizionato in basso sotto il cassetto destinato alla frutta e alla verdura. Infatti, in alcuni casi i cattivi odori potrebbero essere dovuti ai residui di cibo che cadono all’interno e che possono favorire la formazione di muffe. Il foro permette lo scarico di acqua in eccesso, che tende ad accumularsi sul fondo quando questo è otturato.

Pulirlo è tanto importante quanto semplice, sono sufficienti un bastoncino di cotone o un batuffolo di ovatta e dell’aceto bianco. Prima di iniziare è necessario rimuovere tutta l’acqua che potrebbe essersi depositata sul fondo, sotto al cassetto destinato alle verdure. Successivamente si procede bagnando il bastoncino di cotone con l’aceto e strofinando bene le pareti del foro, assicurandosi di arrivare quanto più in fondo è possibile. Questa procedura è molto importante, anche perché alcuni alimenti conservati nel frigorifero vengono consumati crudi e, in caso di contaminazione, possono provocare intossicazioni alimentari anche gravi.