Enrico Brignano, l’annuncio più atteso è arrivato: “Finalmente…” | Fan al settimo cielo

Enrico Brignano è uno dei comici più apprezzati dagli italiani. L’attore non è solito ai riflettori televisivi ma ama il teatro e condivide tutti con i suoi seguaci: l’ultimo post è una notizia che rende lui e la moglie entusiasti.

Enrico Brignano è uno showman, comico, attore, regista e anche cabarettista e doppiatore italiano. E’ in particolare un comico romano, riesce a divertire tutti ogni volta che appare dietro agli schermi. Negli anni ha conquistato il cuore e l’anima di tutti, senza differenza di target.

L’uomo ha frequentato l’Accademia per giovani comici, fondata da Gigi Proietti, dunque la sua carriera nel mondo dello spettacolo era ciò che da sempre sognava. Inizia a lavorare come comico molto giovane, per la prima edizione di La sai l’ultima?, in onda su canale 5 e poi nel ’92 appare spesso a Scherzi a Parte, facendosi notare da tutto il pubblico.

Uno dei suoi ruoli nel mondo della recitazione, più importanti e per i quali è più noto, è quando recita nella serie italiana Un medico in famiglia, nel ruolo di Giacinto, dal ’98 al 2000. Questa sua esperienza lo rende velocemente uno degli attori più amati anche dai più giovani.

Oggi Enrico è felicemente sposato con Flora Canto, prima del matrimonio i due hanno avuto due figli, Martina e Niccolò che oggi ha solo un anno.

La vita di coppia di Enrico e Flora

Enrico Brignano ama recitare, in particolare predilige gli spettacoli teatrali, spesso prende parte a spettacoli sui palchi di piccoli e grandi teatri. Quest’anno è stato impegnato in un’opera teatrale “Ma…diamoci del tu!”.

Lo spettacolo è stato realizzato da Vivo Concerti e ha previsto due tappe, al Tam, Teatro Arcimboldi di Milano, sabato 21 e domenica 22 gennaio. Enrico è da poco tornato a casa dalla sua famiglia e dall’amata moglie Flora. Con lei ha appena comunicato una notizia estasiante a tutti i loro seguaci di Instagram.

Il post Instagram della coppia Brignano

Flora Canto, moglie di Enrico, ha postato su Instagram un video divertente in cui appaiono lei e il marito in uno store di Veneta cucine. La coppia è stata felicissima di annunciare l’acquisto della nuova cucina che tanto hanno atteso per la loro bellissima casa.

Flora ha infatti scritto: “Finalmente siamo a casa con la nostra cucina!! Il mio ambiente preferito..(e credo lo sia anche per Enrico) grazie alla famiglia di Veneta Cucine che da anni ci segue tra casa e traslochi. Un ringraziamento speciale a Cecchini store perchè ci supporta e sopporta nelle nostre scelte! Ma soprattutto mette d’accordo me ed Enrico. A breve vi farò vedere come è venuta!! Tra legno, marmo e molto altro”.