Energia elettrica, il rincaro mette in ginocchio gli italiani: ecco il trucco (illegale) del contatore | Lo stanno facendo in tantissimi

Come ormai molti di voi sapranno, il caro energia sta mettendo in ginocchio non solo gli italiani, ma tutta quanta la popolazione europea.

La situazione si è particolarmente aggravata a seguito dei primi conflitti che sono scoppiati in Ucraina nel corso dei primissimi mesi del 2022, che hanno portato con sé delle chiare ed evidenti conseguenze, sul piano sia economico che energetico.

Una delle prime evidenze consiste ad esempio nell’aumento delle materie prime, che ha portato a una clamorosa inflazione a livello di tutto il settore alimentare. Oltre a questo, abbiamo inoltre registrato un aumento vertiginoso del costo dell’energia, sia per quanto riguarda l’energia elettrica che per il gas metano.

Fortunatamente i governi di tutta Europa si sono mossi immediatamente in tal senso, riuscendo ad emanare diversi provvedimenti importanti: nel caso del governo italiano, per esempio, ricordiamo il decreto Aiuti-Bis e il decreto Aiuti-Ter, che hanno introdotto il bonus energia da 150 euro (detraibili direttamente dal costo delle bollette mensili), così come anche agevolazioni e detrazioni fiscali per chiunque intenda acquistare elettrodomestici di nuova generazione, che consumando di meno permettono anche risparmi considerevoli sulle prossime bollette da pagare.

A poco son serviti questi aiuti nel caso di moltissime famiglie italiane, che si sono ritrovate in seria difficoltà nel pagamento delle bollette mensili. Oggi nella fattispecie vi spieghiamo un trucco (ovviamente illegale) che alcuni malintenzionati utilizzano per risparmiare sulle bollette dell’energia.

Il dettaglio del trucco

Nella fattispecie si tratta di un trucco che viene effettuato in prossimità del contatore dell’energia, in modo da essere manomesso e avere così dei valori sballati rispetto a quanta energia è stata effettivamente utilizzata.

In questo caso si farebbe uso di un magnete, che verrebbe posto in vicinanza del contatore (in una posizione ben precisa) mentre si consuma energia elettrica o gas metano. Questo porterà chiaramente a un malfunzionamento del contatore stesso, che di conseguenza registrerà meno energia rispetto a quanta effettivamente fruita dall’utente in questione. Ricordiamo che ovviamente questa è un’azione che va in chiaro contrasto con la legalità, e che prevede nel peggiore dei casi anche delle sanzioni di natura penale.

Condizione necessaria affinché questo contatore funzioni è che il contatore sia necessariamente a funzionamento meccanico, e che presenti in prossimità della sua parte interna un disco rotante, che ruoti in base al consumo dell’energia stessa. Caso diverso invece per quanto riguarda i contatori digitali intelligenti, che sono fortunatamente immuni a questo tipo di manomissioni illegali ed evitano queste spiacevoli situazioni.