Antonino Spinalbese, la confessione lascia tutti a bocca aperta: “Incessante voglia di…”

Antonino Spinalbese è uno dei protagonisti della casa del Grande Fratello Vip, l’uomo è amato da moltissime donne. L’ultimo post su Instagram è una rivelazione inaspettata.

Antonino Spinalbese è un uomo di 28 anni di origini Milanesi, città dove ancora vive e dove ha svolto per molto tempo la sua professione: è un hairstylist molto richiesto e apprezzato. Antonino è al centro della cronaca quotidianamente da quando ha iniziato la sua relazione con la show girl argentina Belen Rodriguez.

La notorietà di Antonino è aumentata dal momento in cui è entrato a far parte dei concorrenti del Grande Fratello Vip, programma Mediaset che ha avuto inizio a settembre. All’interno della casa sta dando modo a tutti di conoscerlo, sia ai suoi compagni che ai seguaci fuori dalle mura, infatti ha raggiunto un numero elevato di fan.

La sua relazione con Belen Rodriguez è stata sulla bocca di tutti e continua ad esserlo, questo perchè Antonino ha parlato molto di lei e della figlia che hanno avuto insieme, la piccola Luna Marì che ora è con la mamma. Purtroppo, però, la modella non ha apprezzato le parole che l’uomo ha speso per le e per la relazione, infatti ha nominato anche una denuncia qualora lui non avesse smesso di fare il suo nome pubblicamente.

Antonino sembra essersi legato molto alla compagna Ginevra Lamborghini e ad altri compagni con i quali si è aperto moltissimo, raccontando molto di lui.

Il passato di Antonino

Antonino ha avuto modo di raccontare qualcosa di se stesso, nonostante si sia assentato recentemente per controlli di salute, ha avuto molto tempo a disposizione negli scorsi mesi per aprirsi con il pubblico e con gli altri concorrenti. L’hairstylis ha raccontato che nel suo passato ha sofferto molto.

Aveva solo 16 anni quando il papà si è suicidato per via di una malattia: soffriva di depressione e la situazione è peggiorata nel momento in cui si è separato dalla moglie e dai figli. Oggi Antonino sta bene ma sente sempre la sua mancanza e ne parla spesso.

Il post di Antonino

Antonino, con l’esperienza della perdita del papà ha avuto modo di crescere e maturare in modo diverso rispetto ai suoi coetanei. L’uomo ha imparato da quando era molto giovane a osservare tutto e tutti, a pensare e riflettere da solo e la cosa si nota anche ora che è tra le mura della casa del Grande Fratello Vip.

Antonino ha postato una sua foto e ha scritto, infatti: “Incessante voglia di osservare”.