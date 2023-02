WhatsApp, questo nuovo bug sta dando seri problemi negli smartphopne I Non fare mai questa operazione

Il boom degli smartphone che si è registrato nel corso degli ultimi dieci anni ha permesso il parallelo diffondersi delle app (o applicazioni), che ci permettono di svolgere le nostre azioni quotidiane.

Una delle categorie principali in tal senso sono proprio le app di messaggistica, che permettono di comunicare in maniera davvero veloce tra utenti sparsi in tutto il mondo. Una delle principali è senz’ombra di dubbio WhatsApp, che (dopo essere stata a pagamento nel corso dei primi anni), ha raggiunto e ormai oltrepassato da un po’ il miliardo di utenti a livello di tutto il mondo.

A questa è seguita poi negli anni successivi Telegram, che ha fatto del suo sistema di crittografia avanzata il suo punto di forza, riuscendo anche in questo caso ad accappararsi, di anno in anno e grazie ai continui aggiornamenti e pieno supporto da parte dei suoi sviluppatori, milioni e milioni di utenti sparsi in tutto il mondo.

Quest’oggi nella fattispecie andremo a focalizzarci su WhatsApp, che recentemente sta soffrendo di un bug che sta portando diversi problemi agli smartphone, che potrebbe preoccupare tantissimi utenti: scopriamo insieme di cosa si tratta!

Nel caso in cui ruotiate lo schermo , la reazione dello smartphone potrebbe destare più di qualche preoccupazione tra gli utenti. In questo caso potrebbe infatti comparire una preoccupante schermata nera, che per alcuni utenti potrebbe subito far pensare ad problema irreparabile che riguarda il proprio telefono, erroneamente. Non preoccupatevi, però: c’è una soluzione anche a questo tipo di bug.

La ricostruzione degli eventi

Secondo le segnalazioni di diversi utenti arrivate nel corso delle ultime ore, questo bug sarebbe stato avvistato inizialmente a seguito degli ultimi aggiornamenti ad iOS. In questo caso, sempre secondo le testimonianze da parte degli utenti, la situazione non sarebbe migliorata nemmeno disinstallando e reinstallando l’applicazione. Lo stesso problema (con l’insorgenza della schermata nera) si verificherebbe anche nel caso in cui si ascolti un vocale, tornando poi all’interno di una chat.

Ultimamente sarebbe poi emerso un alto bug, che sarebbe invece correlato ai messaggi vocali. A seguito dell’invio di un video, per esempio, non è più possibile per l’utente inviare messaggi vocali finché non si chiude e riapre nuovamente l’app di WhatsApp.

Fortunatamente gli sviluppatori lavorano sempre costantemente nella risoluzione di questa tipologia di problemi e di bug in generale e siamo sicuri che questi si risolveranno in breve tempo: non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti da parte della compagnia, che siamo certi che non tarderanno a venire nel corso dei prossimi giorni o settimane.