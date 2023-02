Instagram, l’ultima novità sbarca in Italia: la celebre piattaforma sempre più simile a TikTok | Ecco di che si tratta

Nel corso degli ultimi dieci anni abbiamo assistito ad un vero e proprio boom dei social network, complice la diffusione sempre più capillare di internet a livello di tutto il mondo intero.

Partendo da Facebook, per poi avere successivamente Instagram, TikTok (dedicato sicuramente a una fascia d’età più giovanile rispetto agli altri due) e via dicendo. Nel corso delle ultimi giorni Instagram si è aggiornato, con una caratteristica molto nuova e interessante che potrebbe interessare milioni di utenti in tutto il mondo.

Stiamo parlando nella fattispecie delle Instagram Notes, che saranno disponibili nelle settimane a venire anche in Italia. Per farla breve, Instagram Notes consiste in un breve testo (con una lunghezza che non va oltre i 60 caratteri, andando a includere in questi caratteri anche le emoji), che può essere posizionato superiormente rispetto alla propria foto profilo, con un limite massimo di permanenza fissato a 24 ore.

Questa caratteristica fa l’occhiolino a quanto già visto in precedenza con altre app similari, come AIM o AOL Instant Messenger. Stando a quanto dichiarato dalla stessa compagnia, la distribuzione di Instagram Notes è ufficialmente iniziata lo scorso 30 gennaio all’interno di determinati paesi, sebbene l’Italia non sia stata inclusa tra le nazioni primarie per la distribuzione, ma riceverà l’aggiornamento solo ed esclusivamente in un secondo momento.

Al momento i mercati interessati all’aggiornamento sono rispettivamente gli Stati Uniti e il Giappone, mentre per la futura distribuzione i mercati interessati saranno sono quello dell’Unione Europea (andando a includere in quest’equazione anche il Regno Unito) e altri che arriveranno ancora in un periodo successivo.

I dettagli

A dichiarare l’annuncio è stato lo stesso responsabile di Instagram all’interno della compagnia Meta, Adam Mosseri, il quale ha pubblicato un post (o per meglio dire, tweet) sul suo account ufficiale Twitter, annunciando i mercati in cui uscirà nel corso dei prossimi mesi. L’aggiornamento sarà disponibile nella fattispecie rispettivamente per entrambi i principali sistemi operativi mobile, ovvero iOS e Android.

Oltre a questo vi ricordiamo infine che l’app è stata recentemente aggiornata anche con l’introduzione di un’ulteriore caratteristica interessante, ovvero la Quiet Mode (per dirla in italiano, “modalità silenziosa”, la quale consente di disabilitare, per un periodo determinato di tempo, la ricezione delle notifiche da parte della stessa app di Instagram.

Al momento non sappiamo ancora con precisione quando questa funzionalità arriverà in territorio italiano: non ci rimane dunque che attendere ulteriori aggiornamenti in merito da parte della stessa Meta, eventualmente con il rilascio di un comunicato stampa ufficiale, che siamo certi non tarderà ad arrivare nel corso dei prossimi giorni o settimane.