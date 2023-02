Gianni Morandi sconvolge tutti e mostra il video: “La mia prima volta…” | Fan senza parole

Il cantautore Gianni Morandi è molto attivo e seguito sui social, come lo è sui palchi e sotto ai riflettori. Il cantante ha condiviso su Instagram un post che ha lasciato tutti senza parole.

Gianni Morandi è un cantautore italiano famosissimo, nato nel 1944, oggi ha 78 anni. Nonostante la sua età, è ancora molto attivo e giovanile, ama passare il suo tempo con i suoi fan e con gli artisti più giovani. Sia a livello musicale che nella vita privata ha moltissimi fan e molto giovani. La sua musica è un genere pop ma sostiene e ama anche i nuovi talenti.

Gianni inizia la sua carriera quando è ancora molto giovane, nel 1962 infatti partecipa a Canzonissima e diviene subito uno dei nuovi talenti più amati e ricercati dell’epoca, attirando l’attenzione del pubblico italiano. Morandi ha vinto il Festival di Sanremo nel 1987 con la canzone “Si può dare di più”, che come moltissimi altri suoi brani sono sempre attuali e soprattutto ascoltatissimi, ha fatto la storia della musica italiana.

Il cantautore è sposato con Anna, una donna della quale è innamorato, è sua complice in tutto e soprattutto lo aiuta con i contenuti suoi suoi social: fa video e foto mentre lui canta e suona. L’amore che il pubblico italiano nutre per Gianni è evidente anche dalla sua presenza sotto ai riflettori televisivi.

Era il 2021 quando Sanremo, grazie alla sua conduzione, ha raggiunto un numero di ascolti elevatissimo. Quest’anno, dal 7 febbraio lo rivedremo sul palco dell’Ariston con Chiara Ferragni e Amedeus.

Gianni Morandi e il Festival di Sanremo

Gianni ha postato poche ore fa una foto sui social, condividendo con tutti i suoi seguaci di Instagram un suo bellissimo ricordo. Questo post è collegato al Festival di Sanremo, che anche quest’anno è sempre più vicino e il cantante non vede l’ora di condurlo.

Era il 1972, quando Gianni Morandi è salito per la prima volta – prima di moltissime – sul palco dell’Ariston, partecipando al Festival di Sanremo. Ha partecipato con la canzone “Vado a lavorare“.

Il post Instagram di Gianni

Gianni ha condiviso il video della sua partecipazione al Festival di Sanremo, nel video canta la canzone “Vado a lavorare”, appartenente al suo album “Il mondo cambierà“. Il brano lo ha scritto lui stesso nel 1972.

Morandi ha descritto il video lasciando a tutti il ricordo di quella magica prima esperienza: “La mia prima volta in gara al Festival di Sanremo”. Noi, come Gianni, non vediamo l’ora di seguire la nuova edizione e godere della sua compagnia.