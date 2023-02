“Alla fine mi sono arresa…”: Caterina Balivo, per la conduttrice non c’è stato altro da fare | Tristezza infinita

Caterina Balivo è molto seguita sui social, condivide tutto con i fan. Uno dei suoi ultimi post rivela qualcosa della sua vita privata, la conduttrice finalmente ce l’ha fatta.

La conduttrice Caterina Balivo, è molto amata da tutto il pubblico italiano, è nota in particolare per la sua determinazione e audacia che l’hanno condotta alla carriera brillante che oggi ha e soprattutto ad avere moltissimi seguaci. Oggi ha 42 anni e dopo anni sotto ai riflettori, ama la sua carriera come i primi anni e continua ad intrattenere gli spettatori con il suo fascino.

La carriera di Caterina ha inizio quando appare con Fabrizio Frizzi durante la 7a edizione di “Scommettiamo che…?”, su Rai 1, dove partecipa come valletta. Subito dopo, dal 2000, collabora come inviata a trasmissioni molto seguite, come “I raccomandati” di Carlo Conti.

Dopo i suoi primi approcci televisivi, decide di partecipare ai concorsi italiani di Miss Italia, Miss Italia Top e Miss Italia Notte. Negli anni a seguire poi conduce in solitaria programmi televisivi e gli spettatori si affezionano a lei e alla sua grinta.

Nell’ultimo periodo ha dichiarato di avere alti e bassi, di aver avuto problemi a causa del Covid-19, in particolare il marito è stato poco bene e ne ha sofferto molto.

Il post Instagram di Caterina Balivo

Caterina Balivo ama condividere con i suoi fan ogni dettaglio della sua vita privata, infatti posta spesso su Instagram e nell’ultimo periodo ha condiviso con tutti i suoi interessi e programmi per le festività natalizie.

I suoi seguaci hanno sempre apprezzato molto la sua casa e quando ha mostrato a tutti il suo albero di Natale, ne sono rimasti estasiati. La donna sa come decorare la sua abitazione e ha un gran gusto per i decori e il design.

Il triste post di Caterina Balivo

Caterina aveva pubblicato con tutti i fan il suo albero di Natale, ora però ha dato la triste notizia, condividendo con tutti un video in cui appare in costume e mise da mare, già pronta all’estate e cammina verso l’albero. Il suo intento è quello di smontarlo e attendere l’anno nuovo per poterlo rifare.

La Balivo scrive: “Alla fine mi sono arresa e l’ho levato, anche perchè sennò sarei finita così. P.S.: vi dirò che però quest’anno mi manca meno…sono passate solo 12 però, vediamo come va.” La conduttrice ama il natale e disfarsene ogni anno è, come per molti di noi, qualcosa che rattrista moltissimo.