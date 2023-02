Vanessa Incontrada, l’amara rivelazione della showgirl: “Non c’è un attimo di pace”

L’attrice Vanessa Incontrada è molto amata da tutti gli spettatori italiani. La donna ha pubblicato con i suoi seguaci sul social un post e le sue parole hanno lasciato tutti senza parole.

Vanessa Incontrada è un’attrice, conduttrice televisiva e ex modella originaria della Spagna, è nata a Barcellona nel 1978. Oggi la donna è nota in tutto il Paese ed è apprezzata da tutto il pubblico italiano per il suo modo di essere, sempre naturale, esuberante e soprattutto è amata per il suo talento sia nella recitazione che nel campo musicale.

La conduttrice inizia la sua carriera molto giovane ma diviene nota a tutti solo nel 2000, quando conduce il Festival di Sanremo Giovani, affiancata da Pippo Baudo, dopo quel successo lavora per Hit Channel e RTL 102.5. Negli anni successivi appare sugli schermi di casa Mediaset e diviene volto di Zelig, con il collega Claudio Bisio: i due cono una coppia fortissima.

La Incontrada non ama particolarmente i riflettori e i media aldifuori del lavoro ma condivide con i fan la sua relazione con Rossano Laurini, imprenditore toscano, con cui ha un figlio, Isal. Vanessa, tramite il marito, ha avuto una sua attività imprenditoriale a Follonica.

Vanessa ha partecipato al cast di numerosissimi film, facendo molto successo e raggiungendo oggi un numero elavatissimo di fan e seguaci anche su Instagram. La donna ama palare di se al pubblico, trasmettendo sempre qualcosa di unico.

Il post di Vanessa Incontrada

Vanessa Incontrada, per quanto sia sempre stata molto riservata e abbia sollevato su di se un velo di mistero, per il suo lavoro non è così. La donna infatti ha recentemente condiviso sui social una foto in cui appare molto vicina all’attore Francesco Arca. Entrambi sono i principali personaggi della serie Mediaset Fosca Innocenti.

La serie italiana è sul palinsesto di Canale 5, la seconda stagione, composta da otto puntate, è da pochissimo iniziata e proiettata sugli schermi televisivi, è ancora in produzione, significa che ci sarà anche una futura stagione. Il genere è di quelli che gli spettatori italiani amano moltissimo, è un giallo e poliziesco e la protagonista, Fosca è proprio Vanessa.

Vanessa Incontrada: la rivelazione

Vanessa Incontrada ha pubblicato la foto in cui lei e Francesco si abbracciano, sono molto vicini e sorridenti in un campo di girasoli. I due attori nella serie, formano una coppia che appassiona tutti i fan dell’attrice. Il post di vanessa riguarda proprio la serie Fosca Innocenti.

L’Incontrada ha scritto: “E’ proprio vero che anche in amore non c’è un attimo di pace: pensi che sia tutto ok e invece è tutto di nuovo in discussione, vero Fosca? Ci vediamo stasera in prima serata su Canale 5!”.