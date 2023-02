Lavatrice, smetti subito di fare il bucato a questa temperatura I Rischi di combinare un guaio

Al giorno d’oggi usiamo sempre più gli elettrodomestici all’interno dell’ambiente di casa per svolgere le nostre attività di pulizia quotidiana e non solo.

Tra forno elettrico, forno a microonde, lavatrice, lavastoviglie, asciugatrice, frigorifero e via dicendo, sono davvero numerosissimi i dispositivi di cui facciamo uso ogni giorno per la vita quotidiana.

Quest’oggi in particolare andremo a focalizzarci sulla lavatrice, uno degli elettrodomestici indubbiamente più utilizzati, per pulire i nostri capi e indumenti prima di poterli stirare. Ci sono però alcuni consigli che vanno necessariamente seguiti in modo da evitare guai: scopriamo insieme di cosa si tratta! Uno dei parametri più importanti con cui spesso ci andiamo a scontrare quando si parla di lavatrice, è quello della temperatura.

Come molti di voi sapranno, infatti, ogni capo vuole la sua temperatura prefissata di lavaggio, che va assolutamente rispettata ond’evitare che essi si restringano o si rovinino nel corso del processo. Temperature troppo elevate possono portare infatti alla rottura delle fibre sintetiche, oltre che alterare il colore e la forma del capo stesso che andiamo a immettere.

Ad esempio non è sempre consigliata la temperatura di 40 gradi centigradi per il lavaggio degli indumenti. Questa temperatura, essendo molto alta, è consigliata esclusivamente per gli indumenti realizzati in nichel: in questo caso quindi vi suggeriamo di dividere tutti i vostri indumenti in base alla loro composizione (che avrà quindi una determinata e precisa temperatura di lavaggio), in modo tale da evitare guai.

Altri consigli utili

Nel caso in cui dobbiate lavare capi sintetici o realizzati in cotone, per esempio, la temperatura consigliata sarà pari a 30 gradi centigradi. L’utilizzo della temperatura di lavaggio a 40 gradi centigradi, invece, si presta solo ed esclusivamente nei casi estremi in cui questi ultimi capi siano davvero sporchi.

Altri indumenti per cui vanno evitati lavaggi a temperature troppo aggressive sono i capi delicati, come ad esempio quelli in lana o in seta: in questo caso specifico il lavaggio consigliato è a freddo, con la temperatura dell’acqua che non deve superare categoricamente i 0 gradi centigradi. Questo permetterà di allungare la vita a questi capi, oltre a risparmiare anche cifre considerevoli sulle prossime bollette dell’energia che vi arriveranno.

Infine, un altro parametro da tenere a mente nel lavaggio dei vostri indumenti è la centrifuga: nel caso dei capi delicati consigliamo infatti 400 giri di centrifuga, mentre per altri capi è consigliato una centrifuga di 800 giri, o 1000 giri solo in rarissimi e determinati casi in cui sia richiesto.