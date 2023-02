Frigorifero, il trucco dello scottex per risparmiare in bolletta I È geniale nella sua semplicità

Sono tempi bui e ostili per tutta quanta l’Italia, ma anche per la popolazione europea in generale. Il rincaro energia sta infatti mettendo a repentaglio l’economia dell’intero continente, a causa dei primi conflitti scoppiati a gennaio dell’anno scorso in Ucraina, che hanno portato un’inflazione record nel settore alimentare, con un aumento spropositato dei costi delle materie prime, difficilmente reperibili ora.

Oltre a questo è stato registrato poi un aumento sconsiderato dei costi delle bollette mensili dell’energia da parte delle principali compagnie fornitrici, a causa del continuo rialzo del costo dell’energia elettrica e del gas metano.

I governi di tutta Europa si sono fortunatamente mossi in maniera molto rapida per attuare provvedimenti volti proprio a fronteggiare il caro energia: nel caso di quello italiano, per esempio, possiamo citare prima di tutto il bonus energia da 150 euro (che possono essere detratti senza problemi dal costo delle bollette mensili dell’energia), così come anche tutte le agevolazioni fiscali rivolte in particolare a chi acquisterà elettrodomestici di nuova generazione, che consumando meno permettono un considerevole risparmio alla fine dell’anno.

Malgrado tutti questi importanti aiuti e agevolazioni fiscali da parte dello stato, però, rimangono ancora tante le famiglie italiane che rischiano di giorno in giorno di incorrere nella soglia di povertà, dato che ormai sostenere bollette così ingenti è diventato davvero pesante e difficile, soprattutto nel caso di famiglie monoreddito composte eventualmente da 5 o più membri al loro interno.

È così che oggi abbiamo deciso di svelarvi un semplice trucchetto, che vi consentirà di risparmiare il più possibile energia elettrica, e conseguentemente risparmiare sulle prossime bollette dell’energia che vi arriveranno nei mesi a venire.

In particolare oggi ci focalizzeremo sul frigorifero, uno degli elettrodomestici indubbiamente più utilizzati all’interno dell’economia domestica, dovendo necessariamente rimanere acceso per conservare adeguatamente gli alimenti che immettiamo al suo interno.

Il trucco dello scottex

Un trucco infatti prevede l’utilizzo dello scottex, per risparmiare anche cifre considerevoli. Lo scottex viene utilizzato per verificare il corretto funzionamento della porta del frigorifero. Bisogna in questo caso prendere un pezzo di carta igienica (o eventualmente un fazzoletto), per poi metterla tra la porta e lo sportello del frigorifero.

Una volta aperta la porta del frigorifero, bisognerà osservare la striscia di carta igienica: nel caso in cui essa rimanga adesso alla gomma di chiusura, questo starà a significare incontrovertibilmente uno stato ottimale della gomma. Nel caso contrario in cui non fossero attaccati, invece, significherebbe che la gomma non sigilla ottimamente, e quindi va necessariamente sostituita.

Un cattivo isolamento di questa infatti può portare a un inutile dispendio energetico, che coi tempi che corrono è bene evitare.