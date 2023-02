Frigorifero, con questo dispositivo i tuoi cibi non andranno più a male: è l’invenzione del secolo!

Un dispositivo innovativo che permette di conservare i cibi nel frigorifero senza farli andare a male.

Una ricerca di Wastewatcher riaccende le luci sul problema degli sprechi alimentari. Ogni settimana, buttiamo circa mezzo chilo di cibo per singolo cittadino per uno spreco complessivo che si aggira intorno ai 10 miliardi di euro.

Uno spreco non solo economico, ma che ha ripercussioni sull’ambiente e sulla crisi energetica per gli enormi consumi durante la produzione e la distribuzione. Un problema se si pensa che a livello globale, il 14% del cibo viene perso tra il raccolto e la vendita.

Va detto che l’Italia si è dimostrata virtuosa nella ricerca, che ha coinvolto altri 7 paesi: Cina, Stati Uniti, Russia, Regno Unito, Canada, Germania e Spagna. Se calcoliamo il cibo pro capite sprecato ogni settimana, i russi sono i peggiori con 672 grammi, seguiti da spagnoli 8836), dagli inglesi (949), dai tedeschi (1081), dai canadesi (1144) e dai cinesi (1153).

Nonostante ogni anno in Italia sprechiamo meno degli altri, cioè circa 595 grammi di cibo a persona, il dato è in crescita rispetto all’anno precedente dove gettavamo via 520 grammi. Un aspetto che deve portarci a delle riflessioni e di conseguenza ad adottare soluzioni per combattere gli sprechi inutili.

Come conservare frutta e verdura in frigorifero

Il 53% degli sprechi alimentari provengono dai consumi domestici, dunque per combattere il problema è possibile intervenire sulle abitudini degli italiani. In particolare gli sprechi riguardano pane, verdura, frutta e cereali. Gettati via perché vanno a male o perché superano la data di scadenza. Ecco perché bisogna impare a conservare gli alimenti e a non comprare più del necessario.

Per evitare che i cibi vadano a male nel frigorifero possiamo affidarci anche alla tecnologia. L’azienda Vitesy di Pordenone ha introdotto in commercio un dispositivo che, posizionato all’interno del frigorifero, è in grado di purificare l’aria naturalmente. Il dispositivo chiamato Shelfy agisce in modo tale da ridurre la carica batterica negli alimenti freschi riuscendo a prolungarne la durata per oltre 12 giorni.

Shelfy è realizzato in plastica riciclata e porta all’interno un filtro fotocatalitico riutilizzabile, poiché lavabile. Inoltre è dotato di una batteria interna con un’autonomia di oltre un mese. Il settaggio prevede tre modalità da impostare a seconda della quantità di cibo presente nel frigorifero. Shelfy può essere anche controllato da remoto con Amazon Alexa e Google Home e possiede un sensore che monitora le aperture dello sportello del frigo. Farlo funzionare è semplicissimo poiché basterà riporlo sul ripiano dove si conservano gli alimenti freschi.